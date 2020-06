Civilisti museli opustiť svoje domovy pre operáciu mjanmarskej armády

Rangún 28. júna (TASR) - Mjanmarská armáda začala s "bezpečnostnou operáciou" proti skupine povstalcov v Jakchainskom štáte, pre ktorú museli tisíce civilistov opustiť svoje domovy. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na nedeľné vyhlásenie OSN.



OSN uviedla, že je znepokojená správami o "ľuďoch, ktorí sú uväznení uprostred bojov alebo nemajú prostriedky na to, aby sa im vyhli." Taktiež vyzvala vládne jednotky i Arakanskú armádu povstalcov, aby rešpektovali medzinárodné právo a "ušetrili životy civilistov".



V oblasti, kde sa boje odohrávajú, žije vyše 10.000 ľudí. Predpokladá sa, že veľké množstvo z nich utieklo, keď armádou kontrolované ministerstvo pohraničnej bezpečnosti vydalo príkaz na evakuáciu z dôvodu "bezpečnostnej operácie".



Výraz "bezpečnostná operácia" bol v Mjanmarsku použitý aj pri armádnom zásahu proti moslimskej menšine Rohingov v Jakchainskom štáte v roku 2017, ktoré údajne sprevádzalo masové znásilňovanie, vraždenie a vypaľovanie domov.



Viac ako 730.000 Rohingov vtedy muselo ujsť do Bangladéša a OSN obvinila Mjanmarsko z masového vyvražďovania tejto menšiny "so zámerom genocídy".



Hovorca mjanmarskej vlády však v sobotu oznámil, že odporučil armáde, aby tento výraz nepoužívala a dodal, že príkaz na evakuáciu bol zrušený.



Zatiaľ čo v roku 2017 bola operácia zameraná proti Rohingom, súčasné boje, ktoré začali v roku 2018, sú proti budhistickým povstalcom z arakanského etnika.