Mjanmarsko: Prezident Hlain amnestiou zmiernil tresty tisíckam väzňov
Medzi 4335 prepustenými väzňami je 179 cudzincov, ktorí budú deportovaní, uviedla štátna televízia MRTV.
Autor TASR,aktualizované
Nepjito 17. apríla (TASR) - Mjanmarský prezident Min Aun Hlain v piatok schválil amnestiu pre viac ako 4000 väzňov a vynesené rozsudky smrti zmiernil na doživotie. Ide o jeden z jeho prvých krokov v prezidentskej funkcii, do ktorej dovtedajšieho šéfa mjanmarskej junty začiatkom apríla zvolil parlament, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
Medzi 4335 prepustenými väzňami je 179 cudzincov, ktorí budú deportovaní, uviedla štátna televízia MRTV. Prezidentská amnestia zmiernila tresty smrti na doživotie, doživotia na 40 rokov a ďalšie tresty skrátila o jednu šestinu.
Amnestia sa vzťahuje aj na bývalú mjanmarskú líderku Aun Schan Su Ťij, potvrdil pre Reuters jej právnik. Vo väzení si odpykávala 27 rokov za niekoľko trestných činov, ktoré boli podľa jej spojencov politicky motivované s cieľom držať ju od moci. Amnestia zmiernila trest aj jej spojencovi a bývalému mjanmarskému prezidentovi Winovi Myintovi, ktorý bol odsúdený po prevrate v roku 2021 na 12 rokov.
Amnestia bola oznámená pri príležitosti mjanmarského Nového roka, jedného z mnohých štátnych sviatkov v krajine, počas ktorých sa pravidelne udeľujú amnestie ako znak zmierenia.
Generál Hlain viedol Mjanmarsko od roku 2021, keď pri vojenskom prevrate zvrhol vládu líderky Aun Schan Su Ťij, čo vyvolalo občiansku vojnu. Junta po piatich rokoch zorganizovala parlamentné voľby s prísnymi obmedzeniami, ktoré koncom januára priniesli jednoznačné víťazstvo pro-vojenským stranám. Kritici preto varujú, že vláda bude len nástrojom armády, ktorá má v Mjanmarsko hlavné slovo po väčšinu času od získania nezávislosti v roku 1948.
Ľudskoprávna organizácia AAPP pre dokumentovanie a podporu politických väzňov v Mjanmarsku uviedla, že od prevratu v roku 2021 bolo na základe politických obvinení zadržaných viac ako 30.000 ľudí.
Hlain však pri slávnostnom uvedení do úradu minulý týždeň vyhlásil, že jeho prioritou sú mier, stabilita a zmierenie.
