Mjanmarsko pri príležitosti Dňa víťazstva prepustí takmer 5800 väzňov

Rangún 17. novembra (TASR) - Mjanmarská junta vo štvrtok oznámila, že prepustí takmer 5800 väzňov vrátane bývalej britskej veľvyslankyne, japonského novinára a austrálskeho poradcu zosadenej mjanmarskej líderky Aun Schan Su Ťij. TASR správu prevzala z agentúry AFP a AP.



Hovorca junty Zo Min Tun pre AFP uviedol, že väzni budú prepustení pri príležitosti mjanmarského štátneho sviatku Dňa víťazstva. Junta pôvodne ohlásila, že prepustí 700 väzňov, no neskôr toto číslo aktualizovala na takmer 5800 väzňov vrátane 600 žien.



Bývalú britskú veľvyslankyňu Vicky Bowmanovú zadržali koncom augusta v Rangúne za to, že žila na inej adrese, než bola uvedená na dokumente slúžiacom na registráciu cudzincov. Jej manžel bol zatknutý za to, že jej v tejto veci pomáhal. Bowmanová bola britskou veľvyslankyňou v Mjanmarsku v rokoch 2002–2006.



Austrálsky ekonóm a akademik Sean Turnell, ktorý pôsobil ako poradca zosadenej líderky Su Ťij, dostal po vlaňajšom štátnom prevrate tri roky väzenia za porušenie zákona o štátnom tajomstve.



Japonského novinára Tórua Kubotu, ktorý v minulosti natočil dokumenty o moslimskej menšine Rohingov či etnických problémoch Mjanmarska, zatkla mjanmarská polícia v lete v Rangúne, keď tam pokrýval protivládny protest. Za porušenie zákona o elektronickej komunikácii, podnecovanie vzbury a porušenie imigračných zákonov bol odsúdený na desať rokov väzenia.



Od vojenského prevratu z vlaňajšieho februára bolo pri tvrdých zásahoch proti odporcom režimu zabitých v Mjanmarsku už vyše 2300 ľudí a zatknutých viac než 15.000 osôb, pripomína AFP.