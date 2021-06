Mjanmarskí protestujúci si narodeniny Su Ťij uctili kvetmi vo vlasoch

Na archívnej snímke protivládne demonštrantky pochodujú s portrétmi mjanmarskej líderky Aun Schan Su Ťij počas protestu proti vojenskej okupácii, v mjanmarskom meste Mandalay 5. marca 2021. Foto: TASR/AP

Rangún 19. júna (TASR) - Ľudia protestujúci proti vojenskému prevratu v Mjanmarsku mali v sobotu vo vlasoch kvety pri príležitosti narodenín zosadenej civilnej líderky krajiny Aun Schan Su Ťij, ktorá je stále v domácom väzení a čaká na ďalší súdny proces na budúci týždeň. Je obvinená z celej série trestných činov, od poburovania až po prijímanie ilegálnych peňazí. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s tým, že Su Ťij gratuloval aj český premiér Andrej Babiš.Zvolenú vládu líderky Su Ťij zvrhla armáda pri prevrate 1. februára, čo vyvolalo masové protesty a nové zrážky medzi armádou a etnickými povstaleckými ozbrojenými silami v pohraničných oblastiach.Kvety zastrčené do uzla z vlasov sú už dlho typickým znakom Su Ťij, ktorá v sobotu dosiahla vek 76 rokov.Mnohé protestujúce ženy po celej krajine pri tejto príležitosti napodobnili účes s kvetinou a svoje fotografie zverejnili na sociálnych sieťach.Bola medzi nimi aj mjanmarská víťazka súťaže krásy Miss Universe Sudžar Win Lwin, ktorá mala vo vlasoch červené kvety a napísala:."Na severe mesta Rangún zavesili protestujúci na elektrické vedenie pútače so želaním všetkého najlepšieho k narodeninám Su Ťij a vyjadrovali na nich solidaritu s väznenou političkou." stálo na jednom pútači.Povesť laureátky Nobelovej ceny mieru poškodilo, keď sa postavila na obranu mjanmarskej armády, ktorú obviňujú z genocídy voči etnickej menšine Rohingov v ťažko skúšanom Jakchainskom štáte na západe krajiny v roku 2017.Niektorí protestujúci zastávajú názor, že je väznená neprávom, ale po prepustení by sa mala zodpovedať za konanie armády voči Rohingom v čase, keď bola civilnou líderkou vlády.Blahoželanie k narodeninám poslal Su Ťij z veľkej diaľky aj český premiér Andrej Babiš. "" uviedol a použil bývalý názov Mjanmarska.Od vojenského prevratu dosiahol počet civilných obetí najmenej 870 a takmer 5000 protestujúcich je zadržiavaných, uviedla miestna organizácia monitorujúca situáciu.