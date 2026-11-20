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Mjanmarsko: Rozhodnutie súdu OSN o genocíde Rohingov je nespravodlivé
Súd nariadil Mjanmarsku umožniť utečencom bezpečný návrat domov a priznal im odškodné.
Autor TASR,aktualizované
Neipyijto 20. novembra (TASR) - Mjanmarská vláda v piatok označila za nespravodlivé historické rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (MSD), podľa ktorého sa Mjanmarsko dopustilo genocídy na prevažne moslimskej menšine Rohingov. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
„Nie všetkých 15 sudcov s rozhodnutím súhlasilo, takže nebolo jednomyseľné. Povedala by som, že to nie je spravodlivé,“ uviedla na tlačovej konferencii hovorkyňa prezidenta Khaing Khaing Soe. Súd vo štvrtok rozhodol pomerom hlasov deväť ku šiestim.
MSD vo svojej 80-ročnej histórii prvýkrát rozhodol, že štát spáchal genocídu. Rozsudok sa týka zásahu mjanmarskej armády proti Rohingom v štáte Rakhine na západe krajiny v roku 2017. Počas vojenskej operácie podľa súdu násilne zahynulo približne 10.000 Rohingov, uviedla stanica BBC. Predseda súdu poukázal na to, že príslušníci armády sa dopúšťali aj rozsiahleho sexuálneho násilia na ženách a extrémneho násilia na deťoch. Mjanmarská armáda vyhnala z krajiny približne 750-tisíc Rohingov, väčšina z nich utiekla do susedného Bangladéša.
Mjanmarsko genocídu vždy popieralo a tvrdilo, že reagovalo na útoky povstalcov. Súd tento argument odmietol, keďže podľa neho neexistujú dôkazy, že by armáda rozlišovala medzi civilistami a údajnými bojovníkmi.
Súd nariadil Mjanmarsku umožniť utečencom bezpečný návrat domov a priznal im odškodné. Rozhodnutia MSD sú záväzné, súd však nemá prostriedky na ich vynútenie.
Rozsudok MSD môže zvýšiť tlak na Min Aun Hlaina, ktorý v roku 2017 velil armáde. Moc v krajine si upevnil po prevrate vo februári 2021, kedy zvrhol vládu líderky Aun Schan Su Ťij. Tento rok v apríli ho mjanmarský parlament zvolil za prezidenta.
Čína, jeden z mála spojencov Mjanmarska, vyjadrila obavy z prekročenia právomocí súdu. Spojené štáty reagovali zdržanlivo, pričom zdôraznili potrebu vyhnúť sa politizácii súdu.
Čína vyjadrila obavy z „prekročenia“ právomocí súdnej moci po tom, ako Medzinárodný súdny dvor (MSD) rozhodol, že Mjanmarsko spáchalo genocídu na príslušníkoch moslimskej menšiny Rohingov. V piatok uviedla, že „takéto postupy neprispievajú“ k vyriešeniu sporu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Čína je znepokojená otázkou prekračovania právomocí... a domnieva sa, že takéto postupy neprispievajú k riešeniu sporov,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun na tlačovej konferencii v reakcii na otázku o rozhodnutí MSD.
„Medzinárodné spoločenstvo by malo v tomto smere vyvinúť spoločné úsilie, aby sa situácia ešte viac nekomplikovala,“ dodal.
Vyhlásenie Pekingu prišlo deň po tom, ako hlavný súdny orgán OSN rozhodol, že vojenská operácia Mjanmarska z roku 2017 proti prevažne moslimskej menšine, ktorú sprevádzalo masové zabíjanie, znásilňovanie a vypaľovanie dedín, bola genocídou.
Čína zostáva jedným z mála dlhodobých partnerov Mjanmarska od vojenského prevratu, ktorý v roku 2021 uskutočnil Min Aun Hlain a ktorý viedol k prerušeniu vzťahov krajiny s viacerými západnými štátmi.
Jedna zo sudkýň MSD je Číňanka, ktorá hlasovala v prospech Mjanmarska vo všetkých bodoch okrem jedného. Na otázku, či Süe Chan-čchin konala na pokyn čínskej vlády, Kuo odpovedal, že sudcovia „vykonávajú svoje povinnosti nezávisle“.
Süe „vyjadrila svoje názory na základe medzinárodného práva a skutočností prípadu, pričom vychádzala zo svojich odborných skúseností... čo zároveň dokazuje jej odhodlanie plniť si povinnosti“, uviedol.
Išlo o prvý prípad v 80-ročnej histórii MSD, keď tento súd konštatoval, že nejaký štát spáchal genocídu.
V Bangladéši teraz žije viac ako milión Rohingov, z ktorých väčšina utiekla pred brutálnym vojenským zásahom v Mjanmarsku. MSD nariadil, aby bol utečencom poskytnutý bezpečný návrat do vlasti a priznal im odškodnenie. Generálny tajomník OSN Antonio António tiež vyzval úrady v Mjanmarsku, aby umožnili Rohingom návrat domov.
Malajzia chce presídliť 10.000 rohingských utečencov do Turecka. V piatok to oznámil podpredseda malajzijskej vlády Ahmad Zahid Hamidi. Krajina sa tak snaží vyriešiť dlhodobý problém so žiadateľmi o azyl, z ktorých väčšina pochádza z Mjanmarska. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Oznámenie prišlo deň po tom, ako Medzinárodný súdny dvor (MSD) v historickom rozsudku rozhodol, že Mjanmarsko sa dopustilo genocídy na Rohingoch. Súd zároveň nariadil, aby sa utečenci mohli bezpečne vrátiť domov a priznal im odškodnenie.
Malajzijská vláda po nedávnej návšteve Hamidiho v Turecku schválila presídlenie utečencov v rámci programu odbornej prípravy. Rohingovia tam absolvujú troj- až šesťmesačné odborné vzdelávanie zamerané na zručnosti, o ktoré majú záujem tureckí zamestnávatelia. Podľa vicepremiéra je iniciatíva v súlade so zásadami Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) pri hľadaní trvalých riešení pre utečencov.
Zatiaľ nie je jasné, či bude účasť na programe dobrovoľná. Malajzia koncom septembra vrátila do Mjanmarska približne 1500 jeho občanov v rámci programu, ktorý úrady označili za dobrovoľný. Ľudskoprávne organizácie varujú, že návrat do konfliktom zmietanej krajiny, môže migrantov vystaviť nebezpečenstvu.
Rohingovia, prenasledovaná prevažne moslimská menšina, tvoria podľa OSN dve tretiny zo 190.000 mjanmarských utečencov a žiadateľov o azyl v Malajzii. Tá patrí k štátom s najväčším počtom utečencov v juhovýchodnej Ázii. Kuala Lumpur nepodpísal Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a ich status formálne neuznáva.
„Nie všetkých 15 sudcov s rozhodnutím súhlasilo, takže nebolo jednomyseľné. Povedala by som, že to nie je spravodlivé,“ uviedla na tlačovej konferencii hovorkyňa prezidenta Khaing Khaing Soe. Súd vo štvrtok rozhodol pomerom hlasov deväť ku šiestim.
MSD vo svojej 80-ročnej histórii prvýkrát rozhodol, že štát spáchal genocídu. Rozsudok sa týka zásahu mjanmarskej armády proti Rohingom v štáte Rakhine na západe krajiny v roku 2017. Počas vojenskej operácie podľa súdu násilne zahynulo približne 10.000 Rohingov, uviedla stanica BBC. Predseda súdu poukázal na to, že príslušníci armády sa dopúšťali aj rozsiahleho sexuálneho násilia na ženách a extrémneho násilia na deťoch. Mjanmarská armáda vyhnala z krajiny približne 750-tisíc Rohingov, väčšina z nich utiekla do susedného Bangladéša.
Mjanmarsko genocídu vždy popieralo a tvrdilo, že reagovalo na útoky povstalcov. Súd tento argument odmietol, keďže podľa neho neexistujú dôkazy, že by armáda rozlišovala medzi civilistami a údajnými bojovníkmi.
Súd nariadil Mjanmarsku umožniť utečencom bezpečný návrat domov a priznal im odškodné. Rozhodnutia MSD sú záväzné, súd však nemá prostriedky na ich vynútenie.
Rozsudok MSD môže zvýšiť tlak na Min Aun Hlaina, ktorý v roku 2017 velil armáde. Moc v krajine si upevnil po prevrate vo februári 2021, kedy zvrhol vládu líderky Aun Schan Su Ťij. Tento rok v apríli ho mjanmarský parlament zvolil za prezidenta.
Čína, jeden z mála spojencov Mjanmarska, vyjadrila obavy z prekročenia právomocí súdu. Spojené štáty reagovali zdržanlivo, pričom zdôraznili potrebu vyhnúť sa politizácii súdu.
Čína: Rozhodnutie MSD o genocíde v Mjanmarsku neprispieva k vyriešeniu konfliktu
Čína vyjadrila obavy z „prekročenia“ právomocí súdnej moci po tom, ako Medzinárodný súdny dvor (MSD) rozhodol, že Mjanmarsko spáchalo genocídu na príslušníkoch moslimskej menšiny Rohingov. V piatok uviedla, že „takéto postupy neprispievajú“ k vyriešeniu sporu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Čína je znepokojená otázkou prekračovania právomocí... a domnieva sa, že takéto postupy neprispievajú k riešeniu sporov,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun na tlačovej konferencii v reakcii na otázku o rozhodnutí MSD.
„Medzinárodné spoločenstvo by malo v tomto smere vyvinúť spoločné úsilie, aby sa situácia ešte viac nekomplikovala,“ dodal.
Vyhlásenie Pekingu prišlo deň po tom, ako hlavný súdny orgán OSN rozhodol, že vojenská operácia Mjanmarska z roku 2017 proti prevažne moslimskej menšine, ktorú sprevádzalo masové zabíjanie, znásilňovanie a vypaľovanie dedín, bola genocídou.
Čína zostáva jedným z mála dlhodobých partnerov Mjanmarska od vojenského prevratu, ktorý v roku 2021 uskutočnil Min Aun Hlain a ktorý viedol k prerušeniu vzťahov krajiny s viacerými západnými štátmi.
Jedna zo sudkýň MSD je Číňanka, ktorá hlasovala v prospech Mjanmarska vo všetkých bodoch okrem jedného. Na otázku, či Süe Chan-čchin konala na pokyn čínskej vlády, Kuo odpovedal, že sudcovia „vykonávajú svoje povinnosti nezávisle“.
Süe „vyjadrila svoje názory na základe medzinárodného práva a skutočností prípadu, pričom vychádzala zo svojich odborných skúseností... čo zároveň dokazuje jej odhodlanie plniť si povinnosti“, uviedol.
Išlo o prvý prípad v 80-ročnej histórii MSD, keď tento súd konštatoval, že nejaký štát spáchal genocídu.
V Bangladéši teraz žije viac ako milión Rohingov, z ktorých väčšina utiekla pred brutálnym vojenským zásahom v Mjanmarsku. MSD nariadil, aby bol utečencom poskytnutý bezpečný návrat do vlasti a priznal im odškodnenie. Generálny tajomník OSN Antonio António tiež vyzval úrady v Mjanmarsku, aby umožnili Rohingom návrat domov.
Malajzia plánuje presídliť do Turecka desaťtisíc rohingských utečencov
Malajzia chce presídliť 10.000 rohingských utečencov do Turecka. V piatok to oznámil podpredseda malajzijskej vlády Ahmad Zahid Hamidi. Krajina sa tak snaží vyriešiť dlhodobý problém so žiadateľmi o azyl, z ktorých väčšina pochádza z Mjanmarska. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Oznámenie prišlo deň po tom, ako Medzinárodný súdny dvor (MSD) v historickom rozsudku rozhodol, že Mjanmarsko sa dopustilo genocídy na Rohingoch. Súd zároveň nariadil, aby sa utečenci mohli bezpečne vrátiť domov a priznal im odškodnenie.
Malajzijská vláda po nedávnej návšteve Hamidiho v Turecku schválila presídlenie utečencov v rámci programu odbornej prípravy. Rohingovia tam absolvujú troj- až šesťmesačné odborné vzdelávanie zamerané na zručnosti, o ktoré majú záujem tureckí zamestnávatelia. Podľa vicepremiéra je iniciatíva v súlade so zásadami Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) pri hľadaní trvalých riešení pre utečencov.
Zatiaľ nie je jasné, či bude účasť na programe dobrovoľná. Malajzia koncom septembra vrátila do Mjanmarska približne 1500 jeho občanov v rámci programu, ktorý úrady označili za dobrovoľný. Ľudskoprávne organizácie varujú, že návrat do konfliktom zmietanej krajiny, môže migrantov vystaviť nebezpečenstvu.
Rohingovia, prenasledovaná prevažne moslimská menšina, tvoria podľa OSN dve tretiny zo 190.000 mjanmarských utečencov a žiadateľov o azyl v Malajzii. Tá patrí k štátom s najväčším počtom utečencov v juhovýchodnej Ázii. Kuala Lumpur nepodpísal Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a ich status formálne neuznáva.