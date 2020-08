Mjanmarsko rozšírilo obmedzenie pohybu v domovskom štáte Rohingov

Nepjito 26. augusta (TASR) – Mjanmarsko dnes rozšírilo obmedzenie pohybu v administratívnej oblasti Jakchainský štát o štyri okresy. Celkovo mu tak podlieha už približne milión ľudí. Informovala o tom agentúra AFP.



Počet prípadov nákazy koronavírusom v Mjanmarsku v stredu stúpol o 100 na celkový počet 574. Najviac prípadov eviduje práve Jakchainský štát, ktorý je jedným z najchudobnejších v krajine, so zlým prístupom k zdravotnej starostlivosti a k školstvu.



Táto oblasť na severozápadnom pobreží krajiny je obývaná takisto moslimskou menšinou Rohingov, ktorí sú v prevažne budhistickom Mjanmarsku prenasledovaní. Na severe štátu zase vláda vedie boje s budhistickým arakanským etnikom.



V hlavnom meste Jakchainského štátu Sitve platí obmedzenie pohybu od tohto víkendu. Vláda teraz nariadenie rozšírila o ďalšie štyri okresy.



„Obyvatelia... musia zostať doma," píše sa v nariadení vládnych novín Global New Light of Myanmar.



Výnimku z nariadenia majú pracovníci tovární a štátni pracovníci. Z domácnosti môže na nákup vyjsť iba jeden jej člen. Na cesty môžu vyjsť iba vozidlá so špeciálnym povolením.



Jakchainský štát je dlhobo ohniskom etnických a náboženských nepokojov.



V roku 2017 vláda zasiahla proti moslimskému etniku Rohingov, čo bolo údajne sprevádzané masovým znásilňovaním, vraždením a vypaľovaním domov.



Vypuknutie nábožensky motivovaného násilia v Jakchainskom štáte v Mjanmarsku v roku 2012 malo zase za následok útek desiatok tisíc Rohingov po mori.



Exodus vyvrcholil v roku 2015, keď sa podľa odhadov zhruba 25 000 utečencov preplavilo cez Andamanské more do Thajska, Malajzie a Indonézie. Mnohí pritom plavbu na nebezpečných a preťažených lodiach neprežili. Boje proti povstalcom z arakanského etnika sa začali v roku 2018.