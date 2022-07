Mjanmarsko si pripomenulo 75.výročie atentátu na otca Aun Schan Su Ťij

Nepjito 20. júla (TASR) - Na rôznych miestach Mjanmarska sa v utorok konali prodemokratické zhromaždenia pri príležitosti 75. výročia zavraždenia hrdinu boja za nezávislosť a otca líderky Aun Schan Su Ťij, ktorá bola zosadená počas vlaňajšieho vojenského prevratu.



Zhromaždenia trvali len krátko, aby sa predišlo konfrontáciám s bezpečnostnými silami, informovala v stredu agentúra AP.



V Rangúne sa o 10.37 h miestneho času, teda v čase útoku z roku 1947, pri ktorom zahynulo aj šesť členov vlády a dvaja ďalší úradníci, rozozvučali sirény a klaksóny.



Generál Aun San mal 32 rokov, keď ho v Rangúne zastrelila skupina ozbrojených mužov v uniformách. Jeho politický rival, bývalý premiér U So, bol súdený a obesený za prípravu atentátu. Došlo k tomu necelých šesť mesiacov predtým, než krajina, vtedy nazývaná Barma, získala nezávislosť od britskej koloniálnej nadvlády.



Opozičná vláda národnej jednoty, ktorú vytvorili poslanci a ktorá sa považuje za legitímnu, vo výročný deň vysielala na sociálnych sieťach priamy prenos z hlavnej spomienkovej slávnosti.



Tieňový premiér Man Win Kchain Than vo svojom príhovore prisľúbil, že boj bude pokračovať, kým sa v Mjanmarsku neobnoví sloboda.



Vládnuca vojenská junta považuje disidentskú vládu národnej jednoty za teroristickú organizáciu, poznamenala AP.



Každoročný oficiálny spomienkový obrad sa konal v mauzóleu mučeníkov v Rangúne, neďaleko známej zlatej Šweitigoumskej pagody.



Su Ťij, ktorá je vo väzbe, ani generál Min Aun Hlain, ktorý stojí na čele vládnucej vojenskej rady, sa na podujatí nezúčastnili.



Su Ťij bola odsúdená na 11 rokov väzenia a v júni bola premiestnená z tajného miesta zadržiavania do špeciálne vybudovanej samotky vo väznici v hlavnom meste Nepjito.



Táto politička je stíhaná v mnohých prípadoch, ktoré iniciovala armáda. Jej podporovatelia i nezávislí analytici tvrdia, že obvinenia sú politicky motivované a sú pokusom zdiskreditovať ju a legitimizovať prevzatie moci armádou.