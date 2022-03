Špeciálny vyslanec ASEAN-u sa stretol so šéfom mjanmarskej junty

Rangún 21. marca (TASR) - Špeciálny vyslanec Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a šéf mjanmarskej junty v pondelok rokovali o "situácii protestov a násilia, ktoré sú spôsobené politickým nesúhlasom" a spolupráci v humanitárnej oblasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Špeciálny vyslanec ASEAN-u Prak Sokhonn a šéf junty Min Aun Hlain sa stretli v pondelok. Sokhonn je zároveň minister zahraničných vecí Kambodže. Jeho návšteva má trvať do stredy. Cieľom je podľa vyhlásenia kambodžskej vlády "podporiť politické konzultácie... so všetkými zahrnutými stranami".



ASEAN sa usiluje riešiť krízu v Mjanmarsku, ktorá nastala po vlaňajšom prevrate. Armáda vtedy zosadila vládu líderky Aun Schan Su Ťij. V krajine následne prepukli protesty.



Sokhonn už predtým žiadal o povolenie stretnúť sa členmi tieňovej "vlády národnej jednoty", v ktorej majú prevahu zákonodarcovia z Národnej ligy za demokraciu (NLD) vedenej Su Ťij, pripomína AFP. Junta, ktorá členov tejto vlády zaradila medzi teroristov, to však odmietla.



Junta vlani vtedajšiemu špeciálnemu vyslancovi ASEAN-u pre Mjanmarsko Erywanovi Yusofovi nepovolila stretnúť sa so Su Ťij, ktorú od prevratu zadržiavajú. Sokhonn vo funkcii vyslanca Yusofa nahradil od januára tohto roka.



Mjanmarské bezpečnostné zložky podľa miestnej pozorovateľskej skupiny od minuloročnéhého prevratu usmrtili už vyše 1600 ľudí a viac ako 12.000 osôb zadržali.