Zvrhnutú mjanmarskú vodkyňu obvinili zo spáchania volebného podvodu

Rangún 16. novembra (TASR) - Mjanmarská vojenská junta obvinila zvrhnutú vodkyňu Aun Schan Su Ťij zo spáchania podvodu počas volieb v roku 2020, ktoré jej strana drvivo vyhrala. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na štátne médiá.



Su Ťij bude stíhaná za "volebné podvody a nezákonné činy", informovali štátne noviny Global New Light of Myanmar bez toho, aby uviedli podrobnosti, kedy sa začne súdne konanie.



Podľa tohto zdroja rovnakému obvineniu čelí aj 15 ďalších funkcionárov vrátane bývalého prezidenta republiky Win Mjina a bývalého predsedu volebnej komisie.



Su Ťij (76) už bola obžalovaná aj z korupcie, porušovania proticovidových opatrení počas vlaňajších volieb, z nelegálneho dovozu vysielačiek či z poburovania. V prípade dokázania viny jej hrozí dlhoročné väzenie.



Vojenský prevrat v Mjanmarsku sa začal 1. februára 2021. Došlo k nemu v deň, keď sa mala konať ustanovujúca schôdza nového parlamentu, ktorý vzišiel z novembrových volieb.



Armáda prevrat zdôvodnila podozreniami z volebných podvodov pre drvivé víťazstvo Národnej ligy za demokraciu (NLD) vedenej laureátkou Nobelovej ceny mieru Aun Schan Su Ťij. Armáda vtedy zosadila civilnú vládu a uväznila jej predstaviteľov vrátane faktickej premiérky Su Ťij a prezidenta republiky Win Mjina.



V krajine bol vyhlásený výnimočný stav, ktorý mal trvať jeden rok. Po jeho skončení sa mali v súlade s prísľubmi vládnucej vojenskej junty uskutočniť nové voľby. Jej vodca Min Aun Hlain však oznámil, že nové voľby sa uskutočnia do augusta 2023.