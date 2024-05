Mjanmarská vojenská chunta plánuje na október sčítanie ľudu

Rangún 14. mája (TASR) - Vysoko postavený mjanmarský generál vyzval, aby sa v októbri uskutočnilo celoštátne sčítanie ľudu. V utorok o tom informovali tamojšie štátne médiá, aj keď rozsiahle územia krajiny zostávajú mimo kontroly vojenskej junty. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Vojenský prevrat z roku 2021 armáda odôvodňuje nepodloženými tvrdeniami o rozsiahlych volebných podvodoch v roku 2020, v ktorých jednoznačne zvíťazila Národná liga za demokraciu (NLD) líderky Aun Schan Su Ťij.



Vojenskí predstavitelia uviedli, že sčítanie ľudu sa musí uskutočniť pred novými voľbami, ktoré by sa podľa vyjadrení politikov podporovaných juntou mohli konať na budúci rok.



Počas návštevy Rangúnu - obchodného centra krajiny - to uviedol druhý najvyššie postavený člen junty So Win, informoval vládny denník The Global New Light of Myanmar, vychádzajúci v angličtine.



"Zdôraznil, že je potrebné vykonať prípravy na sčítanie obyvateľstva a domácností v celej krajine od 1. do 15. októbra 2024," uviedli noviny. Úrady v Rangúne "informovali o pokroku v prípravách na sčítanie ľudu," uviedol bez ďalších podrobností denník.



Junta vlani v októbri oznámila, že uskutočňuje pilotné sčítanie ľudu vo vybraných štvrtiach hlavného mesta Nepjito, v regiónoch Mandala, Pegu a v Karenskom štáte.



Kritici tvrdia, že sčítanie poslúži na zintenzívnenie monitorovania odporcov prevratu vrátane tisícov štátnych zamestnancov, lekárov a učiteľov, ktorí sa na protest nevrátili do zamestnania.



Mjanmarsko - krajina v juhovýchodnej Ázii - je naďalej hlboko rozdelené konfliktom, pričom civilisti sú takmer každý deň vystavení bombovým útokom, cielenému zabíjaniu a potýčkam medzi armádou a odporcami prevratu.



Armáda priznáva, že nemá pod úplnou kontrolou rozsiahle územia, a vo februári aktivovala dlhoročný branný zákon.



Spojené štáty uviedli, že akékoľvek voľby pod vedením junty by boli "podvodom", zatiaľ čo analytici tvrdia, že by boli cieľom odporcov armády a vyvolali by ďalšie krviprelievanie. Rusko ako blízky spojenec izolovanej mjanmarskej junty vyhlásilo, že podporuje plán generálov na voľby.