Mjanmarsko vyhostilo zástupcu Východného Timoru
Autor TASR
Nepjito 15. februára (TASR) — Mjanmarská junta v nedeľu oznámila, že vyhostila chargé d'affaires Východného Timoru. Urobila tak po tom, čo táto krajina juhovýchodnej Ázie začala voči junte vlastné súdne konanie za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Informovala o tom agentúra AFP.
Mjanmarská armáda sa dostala k moci prevratom vo februári 2021. Mjanmarsko v súčasnosti čelí žalobe na Medzinárodnom súdnom dvore (MSD) z genocídy voči prevažne moslimskej menšine Rohingov, ktorú podala v roku 2019 Gambia a pridalo sa k nej viacero ďalších krajín.
Organizácia pre ľudské práva Čjinov (CHRO) vo februári uviedla, že Východný Timor začal vlastné konanie proti junte za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. CHRO, zastupujúca etnickú menšinu Čjinov v Mjanmarsku, uviedla, že obvineniami, ktoré predložila, sa bude zaoberať timorský prokurátor.
Čjinovia sú jednou z hlavných etnických skupín v Mjanmarsku. Väčšina žije v Čjinskom štáte ležiacom na západe krajiny, ale aj v Indii a Bangladéši.
Junta v tejto súvislosti vydala v nedeľu vyhlásenie, v ktorom označila túto informáciu za „veľké sklamanie“. Ďalej uviedla, že si v piatok predvolala chargé d'affaires Východného Timoru a dala mu týždeň na to, aby opustil Mjanmarsko.
CHRO tvrdí, že má „nevyvrátiteľné dôkazy“ o hromadnom znásilňovaní, zabití desiatich ľudí, zavraždení náboženských predstaviteľov a leteckom útoku na nemocnicu. Organizácia podala žalobu na základe princípu univerzálnej jurisdikcie, ktorý umožňuje národným súdom zaoberať sa trestnými činmi spáchanými v zahraničí.
AFP pripomína, že tento prípad vystupňoval napätie medzi dvoma členskými krajinami Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Východný Timor sa stal jeho jedenástym členom až v októbri 2025. Mjanmarská junta obvinila Východný Timor z porušenia článkov charty ASEAN, ktoré „zdôrazňujú dôležitosť dodržiavania rešpektu k suverenite a nezasahovaniu“.
