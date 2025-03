Z trosiek budov vyslobodili po zemetrasení v Mjanmarsku štyri osoby

Nepjito 31. marca (TASR) - Záchranári v Mjanmarsku v pondelok vytiahli z trosiek štyroch preživších a v sutinách mrakodrapu v thajskom Bangkoku zaznamenali známky života. Rozsiahle zemetrasenia pred troma dňami v regióne zabili približne 2000 osôb, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Medzi zachránenými je tehotná žena a mladé dievča v mjanmarskom Mandalaji. Mesto sa nachádzalo v blízkosti epicentra piatkových otrasov s magnitúdou 7,7. Informovala o tom tlačová agentúra Sinchua.



Pod troskami rozostavaného mrakodrapu v thajskom hlavnom meste boli zaznamenané známky života, uviedla zástupkyňa guvernéra Bangkoku Tavida Kamolvejová. Podľa jej slov záchranári hľadajú spôsob, ako sa dostať do zasiahnutých oblastí. Reuters uvádza, že na základe lekárskych štandardov sa šance na prežitie znižujú po 72 hodinách. „Musíme to urýchliť. Nezastavíme sa ani po 72 hodinách,“ vyhlásila zástupkyňa.



Podľa oficiálnych informácií dosiahol počet obetí v nedeľu v Thajsku číslo 18. Tento údaj sa pravdepodobne zvýši vzhľadom na 76 nezvestných osôb. Zásahové jednotky používajú pri pátraní psy aj skenovacie prístroje.



Mjanmarské štátne médiá uviedli, že od nedele oficiálne potvrdili najmenej 1700 obetí a vojenská junta vyhlásila od pondelka do konca týždňa štátny smútok. Denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na juntu informoval už o 2028 obetiach v krajine. Reuters nedokázal bezprostredne potvrdiť tento údaj. Prístup médií je v krajine obmedzený od roku 2021, keď sa junta ujala moci.