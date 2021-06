V Mjanmarsku sa začal proces s Aun Schan Su Ťij

Nepjito 14. júna (TASR) - V Mjanmarsku sa v pondelok začal súdny proces so zadržiavanou premiérkou Aun Schan Su Ťij, ktorú zosadila armáda počas februárového prevratu. Informovala o tom agentúra DPA.



Laureátka Nobelovej ceny Su Ťij je od puču v krajine v domácom väzení. Vojenská junta ju obviňuje z niekoľkých trestných činov vrátane porušovania zákonov o zahraničnom obchode v súvislosti s vysielačkami nájdenými v jej dome, nerešpektovania koronavírusových nariadení a podnecovania k vzbure. Naposledy bola obvinená aj z korupcie.



Pozorovatelia sa domnievajú, že cieľom armády je umlčať Su Ťij na dlhé obdobie, keďže jej hrozia niekoľkoročné tresty.



Su Ťijini priaznivci tvrdia, že obvinenia voči štátnej kancelárke – teda fakticky predsedníčke vlády – sú politicky motivované a ich cieľom je pokus o jej diskreditáciu a legitimizovanie vojenského prevratu v Mjanmarsku. Ak by bola uznaná za vinnú, mohla by dostať zákaz kandidovať vo voľbách, ktoré sa podľa junty uskutočnia do jedného až dvoch rokov.



Nezisková organizácia Združenie pre pomoc politickým väzňom (AAPP) uviedlo, že od prevratu z 1. februára má potvrdených najmenej 863 úmrtí a vyše 6000 uväznených osôb.



Počas prevratu armáda zvrhla civilnú vládu a prevzala moc v krajine. Junta uväznila aj prezidenta Win Mjina. Vojenský puč spustil masové protesty, ktoré sa bezpečnostné sily snažia potlačiť násilím a represiami.