Mjanmarsko zažíva už druhú noc takmer úplné vypnutie internetu

Mandalaj 15. februára (TASR) - Úrady v Mjanmarsku už druhú noc po sebe "takmer úplne vypli internet". V utorok nadránom miestneho času to uviedla monitorovacia organizácia NetBlocks so sídlom v Spojenom kráľovstve. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Mjanmarsko je uprostred takmer totálneho blokovania internetu, úrady to urobili už druhú noc po sebe," napísala v tvíte NetBlocks, ktorá sleduje výpadky internetu po celom svete.



Prerušenie internetu v krajine nastalo aj v pondelok v skorých ranných hodinách a trvalo takmer osem hodín.



Protestujúci v Mjanmarsku už desať dní demonštrujú proti vojenskému prevratu zo začiatku mesiaca a proti zosadeniu civilnej vlády. Žiadajú jej návrat a tiež prepustenie líderky Aun Schan Su Ťij z väzby. Vojenská junta predĺžila jej väzbu, ktorá sa mala skončiť v pondelok.



Mjanmarská polícia a vojaci strieľali do pokojných protestujúcich na demonštráciách, ktoré sa konali v pondelok v severnom meste Mandalaj, druhom najväčšom po Rangúne. Uviedli to miestne médiá.



Spravodajský portál Frontier Myanmar s odvolaním sa na novinára napísal, že polícia a vojaci náhodne strieľali aj do domov obyvateľov.



Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zachytávali ľudí zranených zrejme gumovými projektilmi, uviedla tlačová agentúra DPA. Podľa nej nebolo jasné, či bezpečnostné sily použili aj ostré náboje a či zomreli ľudia.



Videá na Twitteri zachytávali, ako policajné sily s obuškami pochodujú ulicami.



Reportér citovaný portálom Frontier Myanmar informoval o niekoľkých zatknutých.