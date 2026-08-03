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Mjanmarsko: Zosadená líderka Su Ťij sa stretla s predstaviteľom MVČK

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Na archívnej snímke Aun Schan Su Ťij v mjanmarskom Neipyijte. Foto: TASR/AP

Na zverejnených fotografiách podáva zosadená líderka ruku mužovi, pravdepodobne de Baecqueovi.

Autor TASR
Nepjito 3. augusta (TASR) - Zosadená mjanmarská líderka Aun Schan Su Ťij sa v pondelok stretla s predstaviteľom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK), oznámila kancelária mjanmarského prezidenta. Zverejnené fotografie ukázali, že pôsobí relatívne dobre, no jej skutočný zdravotný stav a podmienky zadržiavania nebolo možné nezávisle overiť, píše TASR podľa agentúry AFP.

„Pán Arnaud de Baecque, stály predstaviteľ MVČK v Mjanmarsku, sa dnes ráno stretol s Aun Schan Su Ťij,“ oznámila kancelária prezidenta.

Na zverejnených fotografiách podáva zosadená líderka ruku mužovi, pravdepodobne de Baecqueovi. Na druhej fotke je vidno, ako Su Ťij krája narodeninovú tortu. Z ďalšej fotky je zrejmé, že na torte bol nápis „Všetko najlepšie k narodeninám, teta Su“.

AFP sa pravosť záberov nepodarilo bezprostredne overiť, ale nástroje umelej inteligencie (AI) podľa agentúry nenašli žiadne známky ich manipulácie.

Armáda zvrhla Su Ťij (81) vo februári 2021 a počas neverejných procesov bola odsúdená na súhrnný trest 33 rokov, neskôr znížený na 27 rokov. Bola súdená za korupciu, porušenia zákona o štátnom tajomstve, volebný podvod a ďalšie obvinenia. Odvtedy bola väčšinu času držaná izolovane.

V roku 2026 jej bol trest v rámci amnestií skrátený a koncom apríla 2026 jej zvyšok trestu umožnili stráviť v domácom väzení. V tom istom čase sa vodca prevratu a bývalý šéf junty Min Aun Hlain ujal civilnej funkcie prezidenta.
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