Mjanmarskú líderku údajne previezli z väzenia do budovy pod vládou

Rangún 28. júla (TASR) - Mjanmarskú líderku Aun Schan Su Ťij, ktorá bola zosadená počas vojenského prevratu v roku 2021, previezli z väzenia do budovy patriacej vláde, uviedol v piatok podľa agentúry AFP predstaviteľ jej strany Národná liga za demokraciu (NLD) s tým, že sa tak stalo ešte v pondelok.



Zdroj z inej politickej strany informoval, že Su Ťij bola presunutá do VIP komplexu v hlavnom meste Nepjito.



AFP konštatovala, že blízki spolupracovníci tejto 78-ročnej opozičnej líderky majú obavy o jej zdravie prakticky od jej zadržania po puči z 1. februára 2021.



Súd vojenskej junty, ktorá sa v Mjanmarsku chopila moci, v čase súdneho procesu vyžadoval političkinu takmer každodennú účasť na pojednávaniach.



Su Ťij bola týmto súdom odsúdená na 33 rokov väzenia, a to za mnoho obvinení vrátane korupcie, držby nelegálnych vysielačiek a nedodržiavania obmedzení týkajúcich sa koronavírusu SARS-CoV-2.



Skupiny na ochranu ľudských práv označili proces so Su Ťij za podvod a za nástroj, ktorého cieľom je dostať populárnu líderku z politiky.