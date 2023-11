Mjanmarský prezident varuje pred povstaním na hranici s Čínou

Nepjito 9. novembra (TASR) - Mjanmarsku hrozí rozpad, pokiaľ armáda nezastaví ofenzívu povstaleckých milícií pri hraniciach s Čínou, vyhlásil úradujúci prezident a šéf vládnucej junty Mjint Schwe. Vo štvrtok o tom informoval vládou podporovaný denník Global New Light of Myanmar, TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Pokiaľ vláda nebude účinne riešiť incidenty v pohraničnej oblasti, krajina sa rozdelí na niekoľko častí," uviedol Schwe v stredu na zasadnutí Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. "Stabilitu možno do istej miery obnoviť vďaka obetiam na životoch (vojakov junty)," dodal bez uvedenia podrobností.



Boje medzi vládnucou juntou Mjanmarska a ozbrojenými skupinami prebiehajú v Šanskom štáte na hranici s čínskou provinciou Jün-nan už takmer dva týždne. Podľa odborníkov predstavujú najväčšiu vojenskú hrozbu pre juntu od jej nástupu k moci v roku 2021.



Jakchainská armáda (AA), Armáda mjanmarskej národnej demokratickej aliancie (MNDAA) a Palaungská národná oslobodzovacia armáda (TNLA) začiatkom novembra vyhlásili, že obsadili niekoľko vojenských pozícií a kľúčových ciest spájajúcich Mjanmarsko s Čínou. Junta priznala, že stratila kontrolu nad strategickým mestom Činšvehav, no vývoj bojov nekomentovala už niekoľko dní.



Mjanmarsko je od prevratu z 1. februára 2021 a zosadenia líderky Aun Schan Su Ťij dejiskom násilného občianskeho konfliktu, ktorý si vyžiadal viac ako 3000 mŕtvych a státisíce vysídlených. Schwe bol počas jej vlády viceprezidentom, junta ho neskôr vymenovala za prezidenta.