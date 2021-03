Mjanmarský stavebný magnát tvrdí, že uplácal líderku Su Ťij

Mandalaj 18. marca (TASR) - Mjanmarský stavebný magnát s väzbami na súčasných vojenských vládcov vystúpil v televízii s vyhlásením, že on osobne dal zosadenej vodkyni Aun Schan Su Ťij viac ako pol milióna dolárov v hotovosti. Podnikateľ to vyhlásil vo vysielaní štátnej televízie, ktoré bolo zamerané na diskreditáciu zvrhnutej civilnej vlády, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Podnikateľovo vyhlásenie by mohlo viesť k vzneseniu ďalších obvinení proti Su Ťij, ktorá bola po vojenskom prevrate z 1. februára zadržaná spolu s ďalšími zvolenými lídrami krajiny.



Armáda sa ju už medzičasom pokúsila zatiahnuť do kauzy týkajúcej sa korupcie, keď tvrdila, že Su Ťij dostala od svojho politického spojenca úplatok 600.000 dolárov a zlaté tehličky.



Su Ťij i prezident Win Mjin boli obvinení z podnecovania nepokojov, držby nelegálne dovezených vysielačiek a porušenia epidemiologických reštrikcií obmedzujúcich verejné zhromaždenia.



V poslednom pokuse o ďalšie obvinenie zosadeného vedenia Mjanmarska podnikateľ Maun Weik, ktorý bol predtým odsúdený za obchodovanie s drogami, pre štátnu televíziu uviedol, že ministrom mjanmarskej vlády dal peniaze, aby odsúhlasili pomoc pre jeho firmy.



Spresnil, že šlo o sumu vo výške 100.000 dolárov darovaných Su Ťij v roku 2018 pre charitatívnu nadáciu pomenovanú po jej matke. Ďalších 150.000 dolárov na neurčený účel jej dal v roku 2019. Vlani vo februári jej poskytol 50.000 dolárov a ďalších 250.000 dolárov zasa v apríli minulého roku - obe sumy jej dal bez uvedenia účelu.



V Mjanmarsku naďalej pokračujú demonštrácie, ktorých účastníci žiadajú návrat zvolenej vlády. Bezpečnostné sily proti nim čoraz viac používajú smrtiace zbrane. Podľa jednej z organizácií monitorujúcich situáciu v krajine si zásahy bezpečnostných zložiek proti pokojným demonštrantom vyžiadali už viac ako 200 obetí.



Vlna protestov v Mjanmarsku sa začala po prevrate z 1. februára, keď armáda zvrhla civilnú vládu a prevzala moc v krajine. Junta uväznila členov vlády vrátane štátnej kancelárky, teda faktickej premiérky Aun Schan Su Ťij a prezidenta Win Mjina.



Armáda následne na jeden rok vyhlásila výnimočný stav. Štátny prevrat zdôvodnila údajnými podozreniami z volebných podvodov v novembrových voľbách, v ktorých zvíťazila politická strana Su Ťij.