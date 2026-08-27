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Mladenov kritizoval útoky Izraela v Pásme Gazy
Palestínske militantné hnutie Hamas podľa neho súhlasilo s kľúčovou požiadavkou - zložiť zbrane a odovzdať Pásmo Gazy do rúk civilnej správy.
Autor TASR
Tel Aviv 27. augusta (TASR) - Vysoký predstaviteľ Rady mieru pre Gazu Nikolaj Mladenov v stredu kritizoval Izrael za jeho útoky v Pásme Gazy. Zároveň varoval, že alternatívou k americkému mierovému plánu je ďalšia vojna. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Mladenov trvá na tom, že 20-bodový plán pre Pásmo Gazy amerického prezidenta Donalda Trumpa sa nezastavil, len sa „presunul od rokovacieho stola k stolu technickej prípravy“.
Palestínske militantné hnutie Hamas podľa neho súhlasilo s kľúčovou požiadavkou - zložiť zbrane a odovzdať Pásmo Gazy do rúk civilnej správy. Avšak izraelské útoky na palestínskom území, ktoré pokračujú napriek prímeriu z októbra 2025, zabíjajú Palestínčanov, aj keď podľa slov Mladenova v menšom počte, ale obyvatelia Gazy necítia, že sa konflikt blížil ku koncu.
„Po troch rokoch vojny a 20 rokoch vojenských operácií sa pýtam: Zabráni ďalší útok na muničný sklad tomu, aby sa Hamas znova vyzbrojil alebo posilnil svoju kontrolu v Gaze?“ položil otázku Mladenov a zároveň si aj odpovedal: „Nie, nezabráni. Iba to odďaľuje demilitarizáciu, ku ktorej by došlo a bráni odovzdaniu moci civilnej vláde.“
Trump koncom júla oznámil dosiahnutie dohody o odzbrojení Hamasu, pričom táto dohoda sa vnímala ako možný prelom, ktorý by mohol ukončiť vojnu, ktorá vypukla v októbri 2023. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však vyhlásil, že izraelské jednotky sa nestiahnu zo súčasných pozícií v Pásme Gazy, kým Hamas neodovzdá všetky svoje zbrane.
Mladenov poukázal na to, že Netanjahu diskutoval minulý týždeň s americkým vyslancom Jaredom Kushnerom o obavách izraelskej vlády, pričom zúžili oblasti, ktoré si ešte vyžadujú technické úpravy.
Zástupkyňa izraelského veľvyslanca pri OSN Noa Furmanová v Bezpečnostnej rada OSN opäť potvrdila odhodlanie svojej krajiny podporovať Trumpov plán, avšak zdôraznila, že nemôže uspieť pokiaľ nebude Hamas odzbrojený. Izrael podľa nej úzko spolupracuje s USA na odzbrojení palestínskych militantov.
Podľa amerického veľvyslanca pri OSN Mikea Waltza sa riešia obavy týkajúce sa Trumpovho plánu a odzbrojenie skupiny sa bude posudzovať na základe jej konania.
Mladenov zároveň varoval pred rozdielom medzi plánom a tým, čo sa deje v teréne. Tvrdí, že ak sa vojna obnoví, nebude už existovať žiadny plán a na mieste nezostane nič, čo by sa dalo znova vybudovať. „To by nebola prekážka. Bol by to bod, z ktorého už niet návratu,“ konštatoval.
Okrem toho zdôraznil potrebu politickej vôle na prekonanie rozdielov a uviedol, že je potrebné urobiť rozhodnutie, pričom na výber sú dve možnosti: odzbrojené Pásmo Gazy, ktoré je obnovené a opäť prepojené so svetom, alebo opäť ozbrojená Gaza, rozdelená a v troskách, s radikalizovanou generáciou a s ďalšou vojnou na obzore.
Bulharský politik a skúsený medzinárodný diplomat dodal, že pokiaľ ide o Palestínčanov, Trumpov plán zahŕňa vierohodnú cestu k politickému riešeniu a dvojštátnemu riešeniu palestínsko-izraelskej otázky. AP v tejto súvislosti pripomenula, že Netanjahu dôrazne odmieta vytvorenie palestínskeho štátu.
Mladenov trvá na tom, že 20-bodový plán pre Pásmo Gazy amerického prezidenta Donalda Trumpa sa nezastavil, len sa „presunul od rokovacieho stola k stolu technickej prípravy“.
Palestínske militantné hnutie Hamas podľa neho súhlasilo s kľúčovou požiadavkou - zložiť zbrane a odovzdať Pásmo Gazy do rúk civilnej správy. Avšak izraelské útoky na palestínskom území, ktoré pokračujú napriek prímeriu z októbra 2025, zabíjajú Palestínčanov, aj keď podľa slov Mladenova v menšom počte, ale obyvatelia Gazy necítia, že sa konflikt blížil ku koncu.
„Po troch rokoch vojny a 20 rokoch vojenských operácií sa pýtam: Zabráni ďalší útok na muničný sklad tomu, aby sa Hamas znova vyzbrojil alebo posilnil svoju kontrolu v Gaze?“ položil otázku Mladenov a zároveň si aj odpovedal: „Nie, nezabráni. Iba to odďaľuje demilitarizáciu, ku ktorej by došlo a bráni odovzdaniu moci civilnej vláde.“
Trump koncom júla oznámil dosiahnutie dohody o odzbrojení Hamasu, pričom táto dohoda sa vnímala ako možný prelom, ktorý by mohol ukončiť vojnu, ktorá vypukla v októbri 2023. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však vyhlásil, že izraelské jednotky sa nestiahnu zo súčasných pozícií v Pásme Gazy, kým Hamas neodovzdá všetky svoje zbrane.
Mladenov poukázal na to, že Netanjahu diskutoval minulý týždeň s americkým vyslancom Jaredom Kushnerom o obavách izraelskej vlády, pričom zúžili oblasti, ktoré si ešte vyžadujú technické úpravy.
Zástupkyňa izraelského veľvyslanca pri OSN Noa Furmanová v Bezpečnostnej rada OSN opäť potvrdila odhodlanie svojej krajiny podporovať Trumpov plán, avšak zdôraznila, že nemôže uspieť pokiaľ nebude Hamas odzbrojený. Izrael podľa nej úzko spolupracuje s USA na odzbrojení palestínskych militantov.
Podľa amerického veľvyslanca pri OSN Mikea Waltza sa riešia obavy týkajúce sa Trumpovho plánu a odzbrojenie skupiny sa bude posudzovať na základe jej konania.
Mladenov zároveň varoval pred rozdielom medzi plánom a tým, čo sa deje v teréne. Tvrdí, že ak sa vojna obnoví, nebude už existovať žiadny plán a na mieste nezostane nič, čo by sa dalo znova vybudovať. „To by nebola prekážka. Bol by to bod, z ktorého už niet návratu,“ konštatoval.
Okrem toho zdôraznil potrebu politickej vôle na prekonanie rozdielov a uviedol, že je potrebné urobiť rozhodnutie, pričom na výber sú dve možnosti: odzbrojené Pásmo Gazy, ktoré je obnovené a opäť prepojené so svetom, alebo opäť ozbrojená Gaza, rozdelená a v troskách, s radikalizovanou generáciou a s ďalšou vojnou na obzore.
Bulharský politik a skúsený medzinárodný diplomat dodal, že pokiaľ ide o Palestínčanov, Trumpov plán zahŕňa vierohodnú cestu k politickému riešeniu a dvojštátnemu riešeniu palestínsko-izraelskej otázky. AP v tejto súvislosti pripomenula, že Netanjahu dôrazne odmieta vytvorenie palestínskeho štátu.