Mládež vyšetrovaná v kauze vraždy učiteľa dostala od útočníka peniaze

Paríž 21. októbra (TASR) - Francúzska protiteroristická prokuratúra navrhuje, aby v súvislosti s nedávnou vraždou stredoškolského učiteľa boli obvinené aj dve mladistvé osoby vo veku 14 a 15 rokov. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval hlavný prokurátor pre boj s terorizmom Jean-Francois Ricard.



Spresnil, že práve tieto dve mladistvé osoby útočníkovi, 18-ročnému Čečencovi Abdoullakhovi Anzorovi, ukázali, kto z učiteľov strednej školy je dejepisár Samuel Paty. Za túto informáciu od neho dostali zaplatené od 300 do 350 eur, uviedol spravodajský portál RTL.



Mladiství počas výsluchu tvrdili, že útočník im povedal, že chce Patyho bitkou prinútiť, aby sa ospravedlnil za použitie karikatúr proroka Mohameda v rámci seminára o slobode vyjadrovania, ktorý viedol na strednej škole.



Na tlačovej konferencii Ricard ďalej informoval, že deväť zo 16 osôb predbežne zadržaných krátko po vražde medzičasom prepustili na slobodu. Pred vyšetrujúceho sudcu tak predstúpi sedem ľudí vrátane spomínaných dvoch mladistvých.



Protiteroristická prokuratúra navrhuje vzniesť voči nim obvinenie zo spolupáchateľstva pri úkladnej vražde v súvislosti s teroristickým činom, ako aj zo spolupáchateľstva pri atentáte na verejne činnú osobu a z teroristického spolčenia s cieľom spáchať trestný čin.



Ricard spresnil, že vzniesť obvinenie navrhuje voči otcovi žiaka strednej školy Brahimovi C., a to pre videá, v ktorých odsudzoval počínanie Samuela Patyho a žiadal učiteľovo potrestanie alebo prepustenie. Práve tieto príspevky motivovali útočníka k neskoršiemu násilnému činu.



Prokurátor chce žiadať vznesenie obvinenia aj voči islamistickému aktivistovi, ktorý na sociálnych sieťach tiež odsúdil Patyho prístup k téme slobody vyjadrovania. Obvinení by mali byť aj traja vrahovi priatelia.



Prokurátor Ricard podľa portálu LCI "veľmi trvá" na príčinnej súvislosti medzi činmi Brahima C. a islamistického aktivistu Abdelhakima Séfriouiho a smrťou Samuela Patyho. "Je zrejmé, že obaja muži označili profesora za cieľ na sociálnych sieťach," uviedol.



Vyšetrovanie ukázalo, že Anzorov na sociálnych sieťach čítal príspevok o stredoškolskom učiteľovi, ktorý ukazoval svojim študentom karikatúry proroka Mohameda. Ukázalo sa, že Anzorov si do mobilu poznačil meno učiteľa i školu, na ktorej pôsobil.



K vražde učiteľa došlo minulý piatok v meste Conflans-Sainte-Honorine.