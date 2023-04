Úrad:Mládežnícka organizácia strany AfD patrí k pravicovému extrémizmu

Berlín 26. apríla (TASR) — Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) klasifikoval mládežnícku organizáciu krajne pravicovej politickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) ako extrémistickú. Oznámila to v stredu agentúra DPA.



Okrem organizácie Mladá alternatíva (JA) nemecká kontrarozviedka zaradila k pravicovým extrémistom aj Inštitút pre štátnu politiku (IfS) a združenie Jedno percento. Uviedol to nemecký Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV).



Všetky spomínané organizácie BfV už v rokoch 2019 a 2020 označil ako podozrivé z pravicového extrémizmu, teraz však "nie sú žiadne pochybnosti o tom, že tieto tri zoskupenia vyvíjajú protiústavné činnosť", povedal šéf BfV Thomas Haldenwang.



Mládežnícka organizácia JA podľa BfV propaguje koncept spoločnosti založený na základných biologických predpokladoch. Migrantov neeurópskeho pôvodu považuje za "v zásade neintegrovateľných“. Najmä prisťahovalcom s údajne moslimským pôvodom vo všeobecnosti pripisuje negatívne vlastnosti, ako sú kultúrna zaostalosť a výrazný sklon k kriminalite a násiliu. Pri útokoch na politických oponentov Mladej alternatíve zjavne nejde o politickú súťaž, "ale o všeobecnú degradáciu demokratického systému Nemeckej spolkovej republiky", konštatuje BfV.



Dôvodom zaradenia IfS medzi extrémistické organizácie je podľa BfV myšlienka, že existuje ešte iný nemecký národ ako ten, ktorý je definovaný v ústave ako všetci nemeckí štátni príslušníci, čo z robí z naturalizovaných občanov Nemcov druhej kategórie.



Združenie Jedno percento podľa BfV propaguje postoje, ktoré sú rasistické, nepriateľské voči imigrantom, cudzincom a moslimom. V posledných rokoch bol zaznamenaný nárast takýchto postojov jeho predstaviteľov.



Nová klasifikácia by mohla mať vplyv napríklad na zamestnávanie prívržencov týchto organizácií v štátnej službe alebo na vydávanie zbrojných preukazov.