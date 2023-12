Mládežnícke krídlo AfD bude v Nemecku podliehať monitoringu

Düsseldorf 12. decembra (TASR) - Úrady v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko budú monitorovať mládežnícke krídlo krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) ako potenciálne extrémistickú organizáciu, informovala v utorok agentúra DPA.



Podľa ministra vnútra v Severnom Porýní-Vestfálsku Herberta Reula sa v rámci miestnej odnože takzvanej Mladej alternatívy (Junge Alternative, JA) začali v posledných rokoch objavovať čoraz radikálnejšie postoje "v spojitosti s rozsiahlou spoluprácou s mnohými aktérmi pravicového extrémistického hnutia novej pravice".



Táto mládežnícka organizácia AfD na území spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko podľa Reula podporuje rasistické a extremistické Identitárne hnutie a ďalšie spriaznené skupiny na sociálnych sieťach.



Reul tiež priblížil, že v Alternatíve pre mladých sú bežné rasistické, protiimigrantské a xenofóbne názory, ktoré sú zamerané najmä voči moslimom v Nemecku. To, že ju teraz označili za extrémistickú, umožní vnútroštátnym tajných službám dôkladnejšie skupinu sledovať, a to aj získavaním informátorov z jej radov.



Odnož JA pôsobiaca na území Severného Porýnia-Vestfálska odmietla oznámenie úradov ako "naznačovanie a domnienky". Hovorca frakcie AFD v krajinskom v parlamente pre agentúru DPA povedal, že AfD je ústavnoprávna strana dodržiavajúca základný zákon, a teda nemeckú ústavu.



Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) už vopred klasifikoval nemeckú Mladú alternatívu, ako aj ďalšie za skupiny AfD ako extrémistické organizácie. Bfv vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko minulý týždeň oficiálne klasifikoval tamojšiu pobočku strany AfD ako pravicovo-extrémistickú.



Alternatíva pre Nemecko bola založená v roku 2013 a jednou z jej bášt je aj Sasko. V krajinských voľbách, ktoré sa budú v Sasku konať 1. septembra 2024, by sa AfD mohla stať najsilnejšou stranou. V najnovšom prieskume mala rovnako ako kresťanskí demokrati podporu 33 percent opýtaných.