Mládežnícke krídlo AfD oznámilo rozpustenie, očakáva sa jeho obnova

Berlín 2. februára (TASR) - Mládežnícka organizácia nemeckej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), označovanej za krajne pravicovú, sa v sobotu rozpustila. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA, ktorá uviedla, že sa očakáva, že organizáciu nahradí ďalšia s užšími väzbami na AfD.



Na spolkovom kongrese v meste Apolda sa Mladá alternatíva (JA) rozhodla s účinnosťou od 21. marca rozpustiť, uviedol líder JA Martin Kohler. Tento krok potvrdili aj ďalší predstavitelia JA a zdroje blízke AfD.



Polícia tvrdí, že na stretnutí v Apolde sa zúčastnilo približne 250 členov JA. Toto stretnutie podľa DPA sprevádzali protesty.



Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) v apríli 2023 klasifikoval JA ako extrémistickú. Podľa BfV je xenofóbna a má tendenciu správať sa "nemierumilovne" voči ľuďom, ktorí sú vnímaní ako cudzinci. JA je všeobecne považovaná za extrémnejšiu ako AfD.



Predseda JA a člen spolkového predsedníctva AfD Hannes Gnauck sa vyslovil za rozpustenie organizácie v súčasnej podobe a poukázal na to, že v opačnom prípade by hrozilo riziko zákazu tohto mládežníckeho hnutia. Túto zmenu podporili aj delegáti AfD hlasovaním na straníckej konferencii pred tromi týždňami.



AfD plánuje nahradiť súčasnú prevažne nezávislú mládežnícku organizáciu novou organizáciu blízkou AfD, čím strana získa väčšiu kontrolu nad ďalšou generáciou, píše DPA.



Kohler uviedol, že rozpustenie organizácie znamená, že jej názov bude vymazaný zo straníckych stanov, neznamená to však, že možná budúca organizácia nebude môcť používať tento názov.



"Dnešok nie je koncom, budeme späť, o tom niet pochýb," napísal Kohler na sieti X.