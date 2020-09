Mladí dospelí Američania majú veľmi slabé vedomosti o holokauste

New York 17. septembra (TASR) - Nová štúdia odhalila šokujúci nedostatok základných vedomostí o holokauste u dospelých ľudí do 40 rokov v Spojených štátoch. Jedenásť percent z nich si dokonca myslí, že holokaust zapríčinili Židia. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Prieskum zverejnený v stredu takisto ukázal, že takmer dve tretiny opýtaných nevedeli, že nacisti vyvraždili šesť miliónov Židov. A 36 percent respondentov si myslelo, že zabité boli dva milióny Židov alebo menej.



Takmer polovica opýtaných nedokázala vymenovať jediný zo 40 000 táborov či get zriadených v Európe počas druhej svetovej vojny. Takmer polovica respondentov už na sociálnych sieťach narazila na odkazy popierajúce holokaust.



"Výsledky sú šokujúce a zarmucujúce. Zdôrazňujú, prečo musíme konať teraz, kým sú ešte s nami ľudia, ktorí prežili holokaust, a môžu nám porozprávať svoje príbehy," povedal Gideon Taylor, predseda organizácie Konferencia pre židovské materiálne nároky voči Nemecku, ktorá rokuje o odškodnom pre preživších holokaust. Táto organizácia si objednala spomínaný prieskum.



Údaje boli získané od 1000 respondentov po celých USA a z 200 rozhovorov s dospelými ľuďmi vo veku 18 až 39 rokov v každom americkom štáte.



Analýza jednotlivých štátov ukázala, že štát New York má obzvlášť veľký počet ľudí, ktorí si myslia, že za holokaust sú zodpovední Židia - a to až takmer 20 percent.



V Arkansase zaznamenali najslabšie vedomosti ľudí o holokauste, pričom Wisconsin dosiahol najlepší výsledok - obyvatelia tam majú najviac poznatkov o vyvražďovaní Židov nacistami.