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Mladí muži sú obeťami sexuálneho vydierania na internete, varujú úrady
Najpočetnejšiu skupinu obetí tvoria muži vo veku 18 až 24 rokov, od ktorých bolo prijatých celkom 803 sťažností.
Autor TASR
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Sydney 14. júla (TASR) - Mladí muži a chlapci sa stávajú obeťami sexuálneho vydierania na sociálnych sieťach, uviedol v utorok austrálsky internetový regulátor, ktorý zistil „významné medzery“ v tom, ako tento problém riešia technologické spoločnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Šéfka vládneho úradu eSafety Julie Inman Grantová prijala za obdobie šesť mesiacov do decembra viac než 2200 sťažností týkajúcich sa sexuálneho vydierania, pri ktorom páchatelia zmanipulujú obete, aby im poskytli svoje intímne snímky, následne od nich požadujú peniaze a vydierajú ich tým, že fotografie odhalia pred rodinou a priateľmi, ak nebudú spolupracovať.
Najpočetnejšiu skupinu obetí tvoria muži vo veku 18 až 24 rokov, od ktorých bolo prijatých celkom 803 sťažností.
Obeťami sa stali aj deti mladšie než 15 rokov, pričom prijatých bolo 186 sťažností od chlapcov a 58 sťažností od dievčat.
Najčastejšie spomínanými sociálnymi sieťami v sťažnostiach týkajúcich sa sexuálneho vydierania boli platformy Instagram a WhatsApp, pričom väčší počet deti uviedlo TikTok ako aplikáciu, kde sa začal ich kontakt s páchateľom.
Správa poukázala na prípad 16-ročného „Sama“, ktorý sa pri prezeraní Instagramu zoznámil s podvodníčkou „Jessicou“. Sam bol následne nalákaný do súkromnej komunikácie v šifrovanej aplikácii WhatsApp, kde ho „Jessica“ požiadala, aby poslal svoju nahú fotografiu.
O niekoľko sekúnd neskôr dostal správu s požiadavkou zaplatiť 200 dolárov s návrhom, aby ich ukradol svojim rodičom, inak bude fotografia zaslaná všetkým, ktorých pozná na sociálnych sieťach.
Grantová uviedla, že správa poukazuje na „významné medzery“ v tom, ako platformy chránia svojich používateľov. Zdôraznila že je „životne dôležité“, aby technologické spoločnosti rýchlejšie reagovali na hlásenia obetí.
„Cieľom je často rýchly finančný zisk, pričom páchatelia používajú rôzne taktiky vrátane vyvíjania silného nátlaku, aby prinútili obete platiť. Táto forma vydierania môže spôsobiť vysokú úroveň stresu, paniky, psychickej úzkosti a finančnej straty,“ vysvetlila.
„V niekoľkých prípadoch sme týmto platformám poskytli dôkazy o tom, ako ich služby zneužívajú zločinci s ničivými dôsledkami, spolu s jasnými pokynmi, ako tomuto zneužívaniu zabrániť. Aj keď sme to jasne vysvetlili, nevideli sme primerané reakcie, hoci technológia je ľahko dostupná,“ uviedla vo vyhlásení.
Austrálsky internetový regulátor uviedol, že platformy by mali na odhaľovanie sexuálneho vydierania používať nástroje na analýzu jazyka, avšak tomu často bráni šifrovanie správ v súkromných komunikačných aplikáciách.
Spoločnosť Meta v marci oznámila, že zruší šifrovanie súkromných správ na Instagrame.
Šéfka vládneho úradu eSafety Julie Inman Grantová prijala za obdobie šesť mesiacov do decembra viac než 2200 sťažností týkajúcich sa sexuálneho vydierania, pri ktorom páchatelia zmanipulujú obete, aby im poskytli svoje intímne snímky, následne od nich požadujú peniaze a vydierajú ich tým, že fotografie odhalia pred rodinou a priateľmi, ak nebudú spolupracovať.
Najpočetnejšiu skupinu obetí tvoria muži vo veku 18 až 24 rokov, od ktorých bolo prijatých celkom 803 sťažností.
Obeťami sa stali aj deti mladšie než 15 rokov, pričom prijatých bolo 186 sťažností od chlapcov a 58 sťažností od dievčat.
Najčastejšie spomínanými sociálnymi sieťami v sťažnostiach týkajúcich sa sexuálneho vydierania boli platformy Instagram a WhatsApp, pričom väčší počet deti uviedlo TikTok ako aplikáciu, kde sa začal ich kontakt s páchateľom.
Správa poukázala na prípad 16-ročného „Sama“, ktorý sa pri prezeraní Instagramu zoznámil s podvodníčkou „Jessicou“. Sam bol následne nalákaný do súkromnej komunikácie v šifrovanej aplikácii WhatsApp, kde ho „Jessica“ požiadala, aby poslal svoju nahú fotografiu.
O niekoľko sekúnd neskôr dostal správu s požiadavkou zaplatiť 200 dolárov s návrhom, aby ich ukradol svojim rodičom, inak bude fotografia zaslaná všetkým, ktorých pozná na sociálnych sieťach.
Grantová uviedla, že správa poukazuje na „významné medzery“ v tom, ako platformy chránia svojich používateľov. Zdôraznila že je „životne dôležité“, aby technologické spoločnosti rýchlejšie reagovali na hlásenia obetí.
„Cieľom je často rýchly finančný zisk, pričom páchatelia používajú rôzne taktiky vrátane vyvíjania silného nátlaku, aby prinútili obete platiť. Táto forma vydierania môže spôsobiť vysokú úroveň stresu, paniky, psychickej úzkosti a finančnej straty,“ vysvetlila.
„V niekoľkých prípadoch sme týmto platformám poskytli dôkazy o tom, ako ich služby zneužívajú zločinci s ničivými dôsledkami, spolu s jasnými pokynmi, ako tomuto zneužívaniu zabrániť. Aj keď sme to jasne vysvetlili, nevideli sme primerané reakcie, hoci technológia je ľahko dostupná,“ uviedla vo vyhlásení.
Austrálsky internetový regulátor uviedol, že platformy by mali na odhaľovanie sexuálneho vydierania používať nástroje na analýzu jazyka, avšak tomu často bráni šifrovanie správ v súkromných komunikačných aplikáciách.
Spoločnosť Meta v marci oznámila, že zruší šifrovanie súkromných správ na Instagrame.