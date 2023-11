POKUS O VRAŽDU: Mladíci v Berlíne zhodili vozík z 25. poschodia

Berlín 22. novembra (TASR) - Dvaja 14-roční tínedžeri vyhodili v nemeckej metropole Berlín z 25. poschodia obytného domu na pešiu zónu nákupný vozík; vyšetrujú ich za to pre pokus o vraždu. V stredu to uviedlo oddelenie vrážd Štátneho kriminálneho úradu a nemecká prokuratúra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Incident sa odohral v utorok v berlínskej štvrti Marzahn. Obyvateľka bytovky si všimla padajúci predmet a zavolala na políciu. Košík vozíka sa zachytil o fasádu budovy na 20. poschodí. Rám vozíka narazil do budovy na námestí, ktoré patrí do pešej zóny.



Nikto neutrpel zranenia. Polícia na mieste vozík zaistila a zadržala oboch tínedžerov. Po vykonaní potrebných úkonov ich odovzdala ich zákonným zástupcom.