Mladíci v Poľsku nahlasovali falošné poplachy u opozičných politikov
Premiér Donald Tusk v stredu vyhlásil, že vláde záleží na čo najrýchlejšom vypátraní páchateľov.
Autor TASR
Varšava 27. mája (TASR) - Poľský minister vnútra Marcin Kierwiňski v stredu oznámil, že v súvislosti s falošnými poplachmi, ktoré v posledných dňoch vyvolali zásahy bezpečnostných zložiek u opozičných politikov a novinárov, zadržali tri osoby. Voči jednej už súd nariadil väzbu a pri ďalšej podali návrh na jej uvalenie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Kierwiňski pre televíziu TVN24 povedal, že zadržaní sú mladí ľudia vo veku okolo 20 rokov, ktorí už v minulosti mali problémy so zákonom a konali spoločne. Podľa ministra bola ich motiváciou najmä snaha získať popularitu na internete a mediálnu pozornosť, no pripustil, že mali aj svoje politické presvedčenie. Dodal, že vyšetrovanie pokračuje a očakávajú sa ďalšie zadržania i domové prehliadky.
Poľské úrady sa prípadom zaoberajú od série falošných oznámení medzi 10. a 15. májom, ktoré viedli najmenej k 12 zásahom polície a ďalších zložiek. Oznámenia sa týkali údajných bômb alebo ohrozenia života a zdravia. Jedným z najvýraznejších incidentov bol zásah v byte matky prezidenta Karola Nawrockého v Gdansku, kam po falošnom hlásení násilne vstúpili hasiči a polícia.
Polícia zasahovala aj pri dome predsedu strany Právo a spravodlivosť Jaroslawa Kaczyňského vo Varšave a v byte šéfredaktora televízie Republika po nahlásení údajného ohrozenia neplnoletej osoby. V oboch prípadoch sa podozrenia nepotvrdili a úrady ich vyhodnotili ako pokus uviesť bezpečnostné zložky do omylu.
Kaczyňski udalosti prirovnal k zastrašovaniu opozície z čias komunizmu a ministra vnútra vyzval, aby odstúpil, keďže podľa neho nemá kontrolu nad bezpečnostnými zložkami. Ministra skritizoval aj šéf zahraničnej kancelárie prezidenta Marcin Przydacz. „Ak nedokáže ochrániť rodinný dom prezidenta, kde žije jeho starnúca matka, pred týmto typom situácie, dokáže nás všetkých ochrániť pred ruskými, bieloruskými alebo akýmikoľvek inými útokmi?“ povedal.
Premiér Donald Tusk v stredu vyhlásil, že vláde záleží na čo najrýchlejšom vypátraní páchateľov. Podľa neho všetko nasvedčuje tomu, že ide o organizované skupiny mladých ľudí, ktoré podobné činy páchali už aj v minulosti. Ministerstvo vnútra medzičasom vytvorilo špeciálny tím zložený z expertov na kybernetickú bezpečnosť, pracovníkov štátnej výskumnej siete NASK a príslušníkov Agentúry pre vnútornú bezpečnosť.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
