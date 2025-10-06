< sekcia Zahraničie
Mladíci zneužívali a vydierali učiteľku, v jej byte založili požiar
Mladíci sú obvinení z užívania drog spolu s učiteľkou, ako aj zo sexuálneho zneužitia, ku ktorému malo dôjsť, keď bola pod vplyvom omamných látok.
Autor TASR
Viedeň 6. októbra (TASR) - Skupina siedmich mladíkov vo veku od 14 do 17 rokov sa v pondelok postavila pred súd vo Viedni. Obvinení sú zo sexuálneho zneužívania a vydierania učiteľky, ako aj zo založenia požiaru v jej byte, kde sa údajne tieto zločiny odohrali. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Obžaloba tvrdí, že spomenuté trestné činy spáchali jednotliví členovia gangu pri rôznych príležitostiach. Skutky sa podľa nej odohrali po tom, čo učiteľka vo veku okolo 30 rokov nadviazala v apríli v roku 2024 konsenzuálny vzťah so svojím bývalým žiakom. Keďže mal v tom čase viac ako 14 rokov, podľa rakúskych zákonov nešlo o trestný čin.
Od mája 2024 začal mladík učiteľku navštevovať v spoločnosti svojich kamarátov, ktorí sa podľa učiteľky identifikovali ako členovia zločineckej skupiny a zastrašovali ju.
Mladíci sú obvinení z užívania drog spolu s učiteľkou, ako aj zo sexuálneho zneužitia, ku ktorému malo dôjsť, keď bola pod vplyvom omamných látok. Došlo aj ku krádeži peňazí.
Podľa obžaloby gang tiež hrozil, že školu, kde žena pôsobí informuje o sexuálnych a drogových „večierkoch“, ktoré sa odohrali v jej byte. Využili to na vydieranie za účelom získať jedlo, nápoje, tabak a preplatenie taxislužby.
V januári, keď bola žena v zahraničí, jej skupinka podpálila byt.
Obhajoba poprela obvinenie zo zneužívania a tvrdí, že sexuálne akty boli konsenzuálne. Obžalovaní čiastočne priznali krádež peňazí, užívanie drog a založenie požiaru.
Súdny proces, ktorý by mal trvať do 20. októbra, sa koná v čase verejnej diskusie o sprísnení zákonov týkajúcich sa sexuálnych trestných činov po tom, čo bolo koncom septembra nečakane oslobodených desať mladistvých obvinených zo sexuálneho zneužívania 12-ročného dievčaťa, pripomína DPA.
