Mladík, ktorý útočil v Kazani je pod dohľadom

Moskva 18. mája (TASR) - Mladík, ktorý minulý týždeň pri útoku v strednej škole v stredoruskom meste Kazaň smrteľne zranil deväť ľudí - sedem detí a dvoch učiteľov, je vo vyšetrovacej väzbe pod sprísnenou kontrolou, pretože sa uňho zistili sklony k samovražde. S odvolaním sa na zdroje vo vyšetrovacích orgánoch o tom v utorok informovala agentúra TASS.



Jeden zo zdrojov vysvetlil, že k zaradeniu medzi osoby náchylné k spáchaniu samovraždy došlo aj na základe zistenia, že Iľnaz Gaľavijev vo svojom príspevku zverejnenom na sociálnej sieti Telegram v predvečer streľby vo svojej bývalej škole oznámil aj úmysel spáchať po útoku samovraždu.



Ruské médiá pred tým informovali, že Gaľavijev je na samotke vo vyšetrovacej väznici v Kazani, odkiaľ ho majú previezť na psychologické a psychiatrické vyšetrenie do Moskvy.



Agentúra TASS okrem toho informovala, že do inej školy v Kazani bol v utorok doručený list, ktorého autor sa vyhrážal podobným útokom, ako spáchal Gaľavijev. Zo školy v dôsledku toho evakuovali 359 detí a 27 zamestnancov. Objekt následne preverila polícia. Po kontrole oznámila, že šlo o falošnú hrozbu.



Kazanská radnica pripravuje v reakcii na útok z minulého týždňa sériu návrhov na posilnenie bezpečnosti škôl, ktoré by sa mohli stať štandardom v rámci Ruskej federácie.



Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, sa zasa bude zaoberať návrhom na sprísnenie pravidiel predaja strelných zbraní. Návrh zákona obsahuje aj zákaz zdieľania pokynov na výrobu, konverziu alebo reštaurovanie strelných zbraní v médiách a na internete. Toto nariadenie sa teraz vzťahuje iba na pokyny na domácu výrobu výbušnín a výbušných zariadení.