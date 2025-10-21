Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. október 2025Meniny má Uršuľa
< sekcia Zahraničie

MLADÍK NEPREŽIL: Konflikt v supermarkete skončil tragicky

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc

Polícia po roztržke zadržala 33-ročného podozrivého v meste Lemgo. Prokuratúra i polícia potvrdili, že prípad vyšetrujú ako vraždu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 21. októbra (TASR) - Tínedžer utrpel smrteľné zranenia pri potýčke v supermarkete v západonemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, informovali v pondelok večer tamojšie úrady. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.

Polícia po roztržke zadržala 33-ročného podozrivého v meste Lemgo. Prokuratúra i polícia potvrdili, že prípad vyšetrujú ako vraždu.

Miestni predstavitelia uviedli, že obaja muži sa najskôr pohádali na parkovisku supermarketu. Konfrontácia pokračovala v obchode pri pokladni, kde podozrivý zaútočil na tínedžera ostrým predmetom. Mladík utrpel smrteľné zranenia.

Úrady nezverejnili vek obete a príčina sporu je v súčasnosti nejasná, no príslušné orgány ju vyšetrujú.
.

Neprehliadnite

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí