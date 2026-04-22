Mladík sa priznal k podpaľačskému útoku na synagógu v Londýne
Autor TASR
Londýn 22. apríl (TASR) - Sedemnásťročný mladík sa v utorok pred britským súdom priznal k podpaľačskému útoku na synagógu v Londýne. Tvrdí však, že nemá nepriateľský postoj voči židovskej komunite a nevedel, že ide o synagógu. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Útok bol jedným z viacerých incidentov namierených proti židovskej komunite v Británii v uplynulých týždňoch. Odohral sa v sobotu neskoro večer, keď páchatelia hodili zápalnú fľašu cez okno synagógy v obvode Harrow na severozápade Londýna. Požiar spôsobil zadymenie interiéru, nikto však neutrpel zranenia.
V písomnom vyhlásení mladík uviedol, že si nebol vedomý, že ide o synagógu, a nemal v úmysle nikomu ublížiť. „Nemám žiadnu nenávisť voči židovskej komunite. Veľmi ľutujem svoje konanie,“ napísal.
Súd ho prepustil na kauciu a nariadil mu dostaviť sa 4. júna na pojednávanie na súde pre mladistvých vo Willesdene. Polícia v súvislosti s incidentom zadržala aj 19-ročného muža, ktorého následne prepustila, a pátra po ďalších dvoch podozrivých.
V Británii došlo od 23. marca k viacerým podpaľačským útokom na synagógy a ďalšie ciele spojené so židovskou komunitou. V ten deň boli v londýnskej štvrti Golders Green podpálené štyri sanitky patriace židovskej charite. Ani v jednom z incidentov neboli hlásené zranenia.
Polícia preveruje, či za sériou najmenej šiestich útokov nestojí Irán v rámci hybridnej vojny vedenej prostredníctvom sprostredkovateľov v kontexte konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom.
K zodpovednosti za mnohé z útokov sa prihlásila islamistická skupina Harakát Aschab al-Jamín al-Islámíja (HAYI) s väzbami na Irán, vyplýva z údajov monitorovacej organizácie SITE Intelligence Group. HAYI sa predtým prihlásili k podobným útokom v Belgicku a Holandsku.
