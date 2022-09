Mladík, ktorý postrelil vojenského komisára, zostáva vo väzbe

Moskva/Praha 28. septembra (TASR) - Mladý muž, ktorý v pondelok spustil paľbu v budove vojenskej správy v meste Usť-Ilimsk, zostáva vo väzbe do 26. novembra. O tomto rozhodnutí súdu v stredu na svojom webe informovala rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Mladík identifikovaný ako Ruslan Zinin začal v pondelok strieľať v priestoroch, kam sa dostavili muži predvolaní v rámci vyhlásenej mobilizácie. Zinin pritom mieril a postrelil vojenského komisára, ktorého následne v kritickom stave previezli do nemocnice, kde sa podrobil operácii.



Počas výsluchu Zinin vysvetlil, že mu prekážalo, že predvolanie dostal aj jeho bratranec, ktorý v armáde doteraz nikdy neslúžil, a predtým mu na Ukrajine zomrel najlepší priateľ. Podľa očitých svedkov došlo medzi Zininom a komisárom k slovnej potýčke, po ktorej mladík z budovy odišiel a vrátil sa so zbraňou.



Za týždeň, ktorý uplynul od vyhlásenia mobilizácie, hlásia z mnohých regiónov Ruska problémy pri organizovaní celého procesu, ale aj nedostatok vybavenia pre rezervistov. Predvolanie dostávajú aj ľudia bez bojových skúseností, s vážnymi zdravotnými problémami či dokonca telesne postihnutí.



Predvolanie dostali aj viacerí poslanci zastupiteľstiev rôzneho stupňa - napriek tomu, že zo zákona majú výnimku. Objavili sa aj správy, že na front na Ukrajine pošlú mobilizovaných prakticky okamžite, aj bez výcviku.



Zvýšil sa aj počet podpaľačských útokov, ktorých terčom sú vojenské správy a centrá, kam prichádzajú ľudia predvolaní v rámci mobilizácie. Najnovšie dva zaregistrovali v meste Vladivostok.



Vyhlásenie mobilizácie vyvolalo v Rusku i vlnu protestov a spôsobilo, že z krajiny ušli tisíce ľudí podliehajúcich odvodu.