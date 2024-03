Mladíka, ktorého uniesol Hamas, vyhlásili za mŕtveho

Tel Aviv 13. marca (TASR) - Mladík s nemecko-izraelským pôvodom, ktorého palestínski militanti z hnutia Hamas uniesli 7. októbra do Pásma Gazy, bol vyhlásený za mŕtveho. TASR informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



"Dozvedeli sme sa zdrvujúcu správu, že náš nemecký spoluobčan Itay Chen, o ktorom sme dúfali, že žije, je predsa len mŕtvy," napísal v stredu nemecký veľvyslanec v Izraeli Steffen Seibert na sociálnej sieti X (predtým Twitter).



"Hamas ho zabil pri útoku 7. októbra (na Izrael) vo veku 19 rokov a jeho telo uniesol do Pásma Gazy," uviedol Seibert. "V myšlienkach som s jeho rodinou, ktorá neúnavne bojovala za jeho prepustenie," dodal.



Izraelská armáda ohlásila smrť vojaka z pobrežného mesta Netanja v utorok, ale nezmienila sa o jeho ďalších štátnych príslušnostiach. Podľa správ v médiách bol Chen aj americkým občanom. Izraelské správy naznačujú, že nešpecifikované tajné služby dospeli k záveru, že 19-ročný mladík bol zabitý.



"Naše srdcia sú zlomené. Tak veľmi sme ho milovali a urobili by sme hocičo, aby sme ho dostali domov živého," povedali podľa izraelských médií jeho rodičia.



Militanti z palestínskeho hnutia Hamas a ďalšie extrémistické skupiny podnikli 7. októbra masaker v Izraeli a počas neho tiež uniesli do palestínskeho Pásma Gazy približne 250 ľudí.



V rámci prímeria koncom novembra bolo prepustených 105 rukojemníkov. Podľa údajov izraelskej vlády je údajne stále nažive asi 100 rukojemníkov.