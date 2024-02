Mladíka, ktorý vo Volgograde podpálil Korán, odsúdili na vyše 3 roky

Moskva/Praha 27. februára (TASR) - Súd v čečenskom meste Groznyj odsúdil v utorok obyvateľa juhoruského mesta Volgograd Nikitu Žuraveľa na tri roky a šesť mesiacov väzenia za pálenie výtlačku posvätnej knihy moslimov - Koránu. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), ktorá dodala, že ide o zatiaľ najprísnejší trest vynesený v Rusku za urážku náboženského cítenia.



Volgogradčana Žuraveľa, ktorý pracoval ako kuriér, zadržali 21. mája 2023 krátko po tom, ako na svojom konte na sociálnych sieťach zverejnil video s pálením Koránu pred mešitou vo Volgograde.



Súd vo Volgograde následne nariadil jeho väzobné stíhanie a poslal ho do vyšetrovacej väzby v Čečensku.



Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) v súvislosti s tým objasnil, že o postúpení tohto prípadu do Čečenska bolo rozhodnuté okrem iného aj kvôli "množstvu žiadostí" obyvateľov tejto kaukazskej republiky "uznať ich ako obete".



Vo vyšetrovacej väznici v Groznom došlo aj medializovanému incidentu, keď Žuraveľa zbil syn čečenského vodcu Ramzana Kadyrova - Adam.



Videozáznam bitky Ramzan Kadyrov zverejnil na svojom konte na platforme Telegram a doplnil ho statusom, že jeho syn urobil správnu vec a že je naňho hrdý.



Adam Kadyrov za zbitie väzňa nedostal žiadny trest. Polícia v Groznom odmietla voči nemu začať trestné stíhanie - zdôvodnila to tým, že má 15 rokov, preto ako neplnoletá osoba nemôže niesť trestnú zodpovednosť.



Video so záznamom bitky vyvolalo v Rusku veľmi silné reakcie — ozvali sa nielen aktivisti bojujúci za dodržiavanie ľudských práv, ale aj pravicoví nacionalisti žiadajúci, aby bol Adam Kadyrov trestne stíhaný.