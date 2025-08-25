< sekcia Zahraničie
Mladíka podozrievajú z vraždy: Obvinili ho i z terorizmu
Advokáti zastupujúci rodinu obeť identifikovali ako 34-ročnú Tamimu Nibras Juharovú, narodenú v Etiópii.
Autor TASR
Oslo 25. augusta (TASR) - Osemnásťročný Nór podozrivý z vraždy sociálnej pracovníčky pôvodom z Etiópie bol obvinený aj z terorizmu. Vražda mohla mať rasový motív, informovali v pondelok miestne úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Žena pracovala v sociálnom domove v Osle zameranom na integráciu zraniteľných mladých ľudí do spoločnosti a bola zavraždená na svojom pracovisku v noci zo soboty na nedeľu. Podľa médií bola dobodaná.
Podozrivý v zariadení býval. Po útoku bol zatknutý a priznal sa k účasti na vražde, uviedla polícia. V pondelok oznámila, že predbežné obvinenia proti mladému Nórovi boli rozšírené o podozrenie z terorizmu. „Počas výsluchu tiež povedal, že mal v úmysle ublížiť viacerým ľuďom,“ uviedol zástupca prokurátora Philip Green.
Podľa prokurátora „vyjadroval nepriateľské názory voči moslimom“. Prokurátor nepotvrdil informácie médií, že mladík plánoval útok na mešitu.
Nórsko v minulosti zažilo niekoľko pravicovo-extrémistických útokov. V roku 2011 Anders Behring Breivik zavraždil 77 ľudí. Najprv nastražil bombu vo vládnej štvrti v Osle a jej explózia zabila osem ľudí. Po presune na ostrov Utöya asi 40 kilometrov severozápadne od Osla zastrelil 69 prevažne mladých ľudí, ktorí boli na letnom tábore mládežníckej organizácie sociálnodemokratickej Strany práce (AP).
Samozvaný neonacista Philip Manshaus v auguste 2019 spustil paľbu v mešite na okraji Osla, kde ho zneškodnili veriaci a nikto nebol vážne zranený. Pred útokom však zastrelil svoju nevlastnú sestru adoptovanú z Číny, čo prokurátor označil za "rasistický čin".
Obaja muži boli odsúdení na 21 rokov väzenia. Ich tresty môžu byť predĺžené, ak budú považovaní za nebezpečných pre spoločnosť.
