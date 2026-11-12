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Mladíka s autizmom, ktorý sa stratil, našli po šiestich dňoch živého
V horskej oblasti, kde sa William stratil, bolo počas uplynulého týždňa mierne počasie a pršalo len málo.
Autor TASR
Melbourne 12. novembra (TASR) - Sedemnásťročného chlapca s autizmom, ktorý sa pred šiestimi dňami stratil v lesoch na východe Austrálie, našli vo štvrtok živého. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Chlapec, ktorého polícia identifikovala iba krstným menom William, bol stanovať s kamarátom, keď minulý piatok zmizol neďaleko mesta Walhalla, bývalého zlatokopeckého mestečka ležiaceho 185 kilometrov východne od Melbourne, spresnila polícia.
Posádka policajného vrtuľníka Williama našla uprostred divočiny, ako spí na plochej skale pri potoku. Na videozázname nasnímanom zo záchranárskeho vrtuľníka vidieť, že mladík bol bez trička a spálený od slnka. Na sebe mal šortky a topánky a ako prikrývky používal uteráky. Jeho zdravotný stav bol uspokojivý.
William sa neskôr stretol aj so svojou matkou, ktorá pred novinármi zažartovala, že syna už nikdy nepustí z domu: „Má domáce väzenie na celý život. Už nikdy nikam nepôjde.“
Williama neskôr previezli do nemocnice na pozorovanie, doplnila polícia. Williamova rodina uviedla, že chlapec má autizmus 2. stupňa. Ten si podľa austrálskej organizácie Autism360 vyžaduje „značnú mieru podpory“. Takýto človek môže mať výrazné deficity vo verbálnej aj neverbálnej sociálnej komunikácii a silne sa spolieha na rutinu a predvídateľné činnosti. Narušenie týchto zvyklostí mu môže spôsobiť výraznú úzkosť.
V horskej oblasti, kde sa William stratil, bolo počas uplynulého týždňa mierne počasie a pršalo len málo.
Elizabeth vysadila svojho syna a jeho kamaráta minulý piatok na víkendové stanovanie. William prešiel krátku vzdialenosť od táboriska späť na miesto, kde ich matka vyložila, aby vzal ďalšie kempingové vybavenie, no ku kamarátovi sa už nevrátil, uviedla polícia.
Po tom, čo sa stratil, putoval William celé dni „veľmi strmým terénom“, uviedol úradujúci policajný inšpektor Jason Benbow. Posledné dva dni strávil pri potoku, kde ho aj našli, uväznený strmým okolitým terénom. Toto miesto delili od táboriska len dva kilometre.
„Zobudil sa na zvuk vrtuľníka, ukázal im zdvihnutý palec a vytiahli ho navijakom do bezpečia,“ povedal Benbow novinárom.
Do rozsiahleho policajného pátrania po chlapcovi sa zapojilo viac než 100 príslušníkov záchranných zložiek a dobrovoľníkov.
Chlapec, ktorého polícia identifikovala iba krstným menom William, bol stanovať s kamarátom, keď minulý piatok zmizol neďaleko mesta Walhalla, bývalého zlatokopeckého mestečka ležiaceho 185 kilometrov východne od Melbourne, spresnila polícia.
Posádka policajného vrtuľníka Williama našla uprostred divočiny, ako spí na plochej skale pri potoku. Na videozázname nasnímanom zo záchranárskeho vrtuľníka vidieť, že mladík bol bez trička a spálený od slnka. Na sebe mal šortky a topánky a ako prikrývky používal uteráky. Jeho zdravotný stav bol uspokojivý.
William sa neskôr stretol aj so svojou matkou, ktorá pred novinármi zažartovala, že syna už nikdy nepustí z domu: „Má domáce väzenie na celý život. Už nikdy nikam nepôjde.“
Williama neskôr previezli do nemocnice na pozorovanie, doplnila polícia. Williamova rodina uviedla, že chlapec má autizmus 2. stupňa. Ten si podľa austrálskej organizácie Autism360 vyžaduje „značnú mieru podpory“. Takýto človek môže mať výrazné deficity vo verbálnej aj neverbálnej sociálnej komunikácii a silne sa spolieha na rutinu a predvídateľné činnosti. Narušenie týchto zvyklostí mu môže spôsobiť výraznú úzkosť.
V horskej oblasti, kde sa William stratil, bolo počas uplynulého týždňa mierne počasie a pršalo len málo.
Elizabeth vysadila svojho syna a jeho kamaráta minulý piatok na víkendové stanovanie. William prešiel krátku vzdialenosť od táboriska späť na miesto, kde ich matka vyložila, aby vzal ďalšie kempingové vybavenie, no ku kamarátovi sa už nevrátil, uviedla polícia.
Po tom, čo sa stratil, putoval William celé dni „veľmi strmým terénom“, uviedol úradujúci policajný inšpektor Jason Benbow. Posledné dva dni strávil pri potoku, kde ho aj našli, uväznený strmým okolitým terénom. Toto miesto delili od táboriska len dva kilometre.
„Zobudil sa na zvuk vrtuľníka, ukázal im zdvihnutý palec a vytiahli ho navijakom do bezpečia,“ povedal Benbow novinárom.
Do rozsiahleho policajného pátrania po chlapcovi sa zapojilo viac než 100 príslušníkov záchranných zložiek a dobrovoľníkov.