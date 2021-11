Mladíka v Rusku postrelil divák po predchádzajúcom konflikte

Moskva 7. novembra (TASR) - Počas zápasu na školskom futbalovom turnaji v Krasnojarsku postrelil divák 17-ročného hráča. Výstrel vyšiel z pištole na gumové náboje. Mladého futbalistu hospitalizovali a neskôr prepustili do domáceho liečenia.



Podľa portálu championat.com sa počas zápasu odohral konflikt v športovom areáli Izumrud. Otec jedného z hráčov pokrikoval na súpera, na čo zareagoval 17-ročný mladík. Pristúpil k 43-ročnému mužovi a po konflikte, pri ktorom muž vytiahol pištoľ, strelil mladíka do ramena. Polícia uviedla, že futbalista už opustil nemocnicu. "Toto sú niekedy emócie plynúce zo zápasu. U nás sa to stalo po prvýkrát, ešte sme sa s tým nestretli. Pištoľ nebola ozajstná, ale na gumové projektily. Sami toho veľa nevieme," uviedlo vo vyhlásení vedenie športového komplexu.