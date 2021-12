Mladíka, ktorý strieľal na škole v Michigane, obvinili z terorizmu

Washington 2. decembra (TASR) - Pätnásťročný chlapec, ktorý v utorok spustil streľbu na strednej škole v americkom štáte Michigan, ktorá si vyžiadala štyri obete na životoch a osem zranených, bol v stredu obvinený z terorizmu a vraždy. Informovala o tom stanica Sky News.



Ethan Crumbley bol obvinený v jednom bode z terorizmu s následkom smrti, v štyroch bodoch z vraždy prvého stupňa a v siedmich bodoch z útoku s úmyslom vraždy.



Prokurátorka Karen McDonaldová motív streľby útočníka zatiaľ nespresnila. Uviedla ale, že prokuratúra si je "istá", že môže dokázať, že tento čin bol vopred naplánovaný. "Nebol to len impulzívny čin," zdôraznila. "Existuje množstvo digitálnych dôkazov," vrátane videokaziet či príspevkov na sociálnych sieťach, doplnila. Dodala, že tínedžer môže "veľmi skoro" čeliť i ďalším obvineniam. Táto streľba by mala byť podľa jej slov budíčkom čo sa týka nových zákonov o zbraniach v krajine, ktorá "voči streľbám na školách znecitlivela".



Sudkyňa Nancy Carniaková nariadila presun neplnoletého útočníka, ktorého polícia zadržala ihneď po príchode na miesto, zo zariadenia pre mladistvých páchateľov do okresnej väznice pre dospelých. Mladíkovi právnici voči tomuto kroku vyslovili námietku.



Tim Willis, poručík šerifa michiganského okresu Oakland, na súde uviedol, že deň pred násilným činom obvinený chlapec nahral video, v ktorom hovoril o streľbe a zabíjaní študentov, napísala agentúra AP. Šerif Mike Bouchard novinárom povedal, že útočníkových rodičov len niekoľko hodín predtým, než došlo k tomuto činu, zavolali do školy nachádzajúcej sa v obci Oxford Township približne 48 kilometrov severne od Detroitu pre "znepokojujúce správanie (ich syna) v triede".