Mladistvý obvinený z útoku v Hradci Králové sa k činu priznal

Praha 21. februára (TASR) - Mladistvý, ktorého polícia vo štvrtok obvinila z dvojnásobnej vraždy v prípade útoku v Hradci Králové, sa počas výsluchu k činu priznal. Vo vysielaní stanice ČT24 to v piatok povedal vyšetrovateľ Roman Popiolek. Podľa jeho slov išlo zrejme o samotára, ktorý uskutočnil svoje fantazijné predstavy, informuje spravodajkyňa TASR.



"Čo sa týka motívu, nebolo zistené, že by bol napojený na nejakú náboženskú alebo extrémistickú skupinu," podotkol Popiolek. Informácie, ktoré má zatiaľ polícia k dispozícii, nasvedčujú, že išlo o čin jednotlivca. "Preverujeme, že išlo o typ vyloženého samotára, ktorý žil vo svojom virtuálnom fantazijnom svete a, bohužiaľ, tie svoje fantazijné predstavy uskutočnil. Vybral si náhodný cieľ, kde bola náhodná obeť," priblížil vyšetrovateľ.



Polícia okrem páchateľa už vypočula svedkov udalosti a začína vypočúvať aj osoby z okolia mladistvého. K vyšetrovaniu boli podľa Popiolka prizvaní aj znalci z odboru psychiatrie a psychológie.



Kriminalista dodal, že mladistvý žil v neúplnej rodine so svojou matkou, absolvoval len základnú školu a nejaví záujem ani o ďalšie štúdium, ani o prácu. Záznam v registri trestov dosiaľ nemal.



Vo štvrtok ráno v nákupnej zóne v Hradci Hrálové zaútočil v jednom z obchodov 16-ročný Čech s nožom na dve predavačky vo veku 19 a 38 rokov. Podľa polície útočil postupne, jednu napadol priamo v predajni a druhú v zázemí. Obe neskôr napriek snahe záchranárov, ktorí ich resuscitovali takmer 45 minút, zraneniam podľahli.



Polícia mladistvého obvinila vo štvrtok večer, návrh na jeho vzatie do väzby sa chystá podať v priebehu piatka, potom o ňom bude rozhodovať súd. V prípade preukázania viny mu hrozí až desaťročný trest.