Mladistvý strelec z Michiganu dostal za vraždu 4 spolužiakov doživotie

Washington 9. decembra (TASR) - Súd v piatok odsúdil na doživotie šestnásťročného chlapca, ktorý vlani zastrelil štyroch a zranil ďalších spolužiakov na škole v americkom štáte Michigan. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Streľba sa odohrala vlani v novembri na strednej škole v obci Oxford Township približne 50 kilometrov severne od Detroitu. Strelná zbraň, ktorou vtedy ešte 15-ročný Ethan Crumbley útočil, patrila jeho otcovi.



Sudca Kwame Rowe zamietol žiadosti obhajcov o kratší trest a zabezpečil, aby Crumbleymu nebolo umožnené podmienečné prepustenie z väzenia.



Chvíľu predtým, ako sa tínedžer dozvedel rozsudok, sa ospravedlnil za masovú streľbu a zaviazal sa, že sa za mrežami zmení. "Moje činy boli to, čo som sa rozhodol urobiť. Nemohol som sa zastaviť. ... Som naozaj zlý človek. Urobil som hrozné veci," povedal.



Doživotné tresty pre tínedžerov sú v štáte Michigan neobvyklé, pretože americký najvyšší súd a najvyšší súd štátu predtým rozhodli, že násilné činy mladistvých musia byť posudzované odlišne ako u dospelých.



Crumbley v októbri priznal vinu vo všetkých 24 bodoch obžaloby vrátane terorizmu a vraždy prvého stupňa. Tínedžer predtým nemal v škole problémy so správaním. V deň incidentu sa však správal podozrivo. Iba niekoľko hodín pred útokom zavolali jeho rodičov do školy pre kresby s násilnými motívmi.



Po rozhovore s výchovným poradcom odmietli syna vziať zo školy domov a odišli. Chlapec sa následne vrátil do triedy a neskôr začal strieľať zo zbrane, ktorú si priniesol v ruksaku.