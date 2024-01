Mladý muž zomrel po zatknutí v ruskej oblasti Baškirsko

Moskva 28. januára (TASR) - Mladý muž zomrel po zatknutí tento mesiac v ruskej autonómnej oblasti Baškirsko, ktorou otriasala séria zriedkavých protestov. V sobotu o tom informovala nezávislá ľudskoprávna skupina OVD-Info monitorujúca slobodu zhromažďovania v Rusku. Odvolala sa na ňu tlačová agentúra Reuters.



OVD-Info citovala príbuzného, podľa ktorého sa Rifat Dautov nezúčastnil na demonštráciách proti uväzneniu miestneho aktivistu Faila Alsynova, obrancu miestneho jazyka a kultúry, ako aj kritika ruskej invázie na Ukrajinu.



Dautova nakrátko zadržali v Ufe, metropole tejto oblasti v ruskom pohorí Ural, v deň protestu a neskôr v južnejšie položenom meste, kde ho odviedla skupina mužov, ktorá sa sama predstavila ako polícia.



Miestne úrady následne uviedli, že mladík zomrel. Jeho rodine však neumožnili prístup do márnice. OVD-Info sa v správe odvolala aj na miestne médiá, podľa ktorých Dautovovi prišlo zle počas prevozu na súd a lekári ho vyhlásili za mŕtveho.



Polícia použila slzotvorný plyn a obušky na rozohnanie jednej demonštrácie v malom meste v Baškirsku, kde ľudia odsúdili verdikt štyri roky v trestaneckej kolónii pre aktivistu Alsynova.



O niekoľko dní neskôr prišli stovky ľudí na protest aj v Ufe a reagovali tým na uväznenie Alsynova, ktorého mnohí príslušníci tamojšieho etnika Baškirov pokladajú za hrdinu.



Alsynov viedol v roku 2020 úspešné protesty, ktorých cieľom bolo zabrániť ťažobným prácam na kopci, pokladanom obyvateľmi za posvätný. Aktivista verejne vystupoval aj proti vyslaniu miestnych mužov do vojny Ruska na Ukrajine.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zľahčoval význam týchto protestov a vyhlásil, že by nemali byť označované za masové nepokoje ani za vzburu.