Mladý Palestínčan pobodal Izraelčanku, postrelili ho

Kfar Saba 28. apríla (TASR) - Palestínsky tínedžer pobodal v utorok pred nákupným centrom v meste Kfar Saba ležiacom v strednej časti Izraela 62-ročnú Izraelčanku. Následne ho, ešte pred príchodom polície, postrelil príslušník civilnej ochrany. Polícia incident vyšetruje ako potenciálny teroristický útok, informuje denník Times of Israel.



Pobodaná žena je v stredne ťažkom až vážnom stave. Ošetrili ju priamo na mieste a následne previezli do miestnej Nemocnice Me'ir, uviedla izraelská záchranná služba Červená Dávidova hviezda.



Páchateľ pri útoku utrpel ľahké zranenia. Previezli ho do nemocnice v meste Ramat Gan. Podľa polície ide o 19-ročného mladíka z Predjordánska. Podľa palestínskych médií pochádza z mesta Túlkarm. Jeho totožnosť dosiaľ úrady nezverejnili.



Polícia po príchode na miesto činu jeho okolitú uzavrela. Teraz vyšetruje motív páchateľa, aby určila, či išlo o teroristický čin.