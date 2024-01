Mladý Poliak vyvolal poplach v medzinárodných bezpečnostných službách

Varšava 9. januára (TASR) - Pätnásťročný Poliak spôsobil stav pohotovosti v poľskej polícii, Interpole a americkom Federálnom úrade pre vyšetrovanie (FBI), keď zverejnil falošnú správu o hrozbe teroristického útoku v meste Vroclav na juhozápade Poľska. TASR prevzala utorkovú správu z tlačovej agentúry PAP.



Informácie o hrozbe teroristického útoku v centre Vroclavu dostal Úrad pre medzinárodnú spoluprácu policajných prezídií od nemeckej pobočky Interpolu v nedeľu 7. januára. Do operácie sa zapojila aj americká FBI.



Príspevok vytvoril 15-ročný chlapec z juhopoľského mesta Chorzów na populárnej platforme pre streamovanie počítačových hier.



Ako neskôr chlapec vysvetlil polícii v Chorzówe, bol to len "bláznivý, neuvážený žart" a nemyslel si, že mu niekto bude venovať pozornosť.



Polícia oznámila, že spôsobenie falošného poplachu sa pokladá za trestný čin, ktorý sa trestá sadzbou až do ôsmich rokov väzenia. Pätnásťročný chlapec nie je ešte trestne zodpovednou osobou a vypovedať bude pred súdom pre rodinné záležitosti.