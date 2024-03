Mladých podporovateľov Navaľného v Rusku odsúdili na tresty väzenia

Moskva 14. marca (TASR) - Súd v Moskve odsúdil dvoch vysokoškolákov na viac ako tri roky väzenia za ich zapojenie sa do aktivít štábov zosnulého opozičného lídra Alexeja Navaľného. Informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Rusko v roku 2021 postavilo Navaľného organizácie a štáby mimo zákona, pričom ich zaradilo medzi extrémistické subjekty, a niekoľkým spolupracovníkom a podporovateľom Navaľného súdy v Rusku udelili vysoké tresty odňatia slobody.



Podľa vyšetrovateľov boli Ivan Trofimov (23) a Alina Olechnovičová (22) spojení so sieťou "podzemných" buniek Navaľného politických štábov, ktoré sa údajne "podieľajú na podvratných aktivitách na území Ruskej federácie".



Obaja mladí ľudia boli uznaní za vinných z účasti v extrémistickej organizácii, pričom im hrozil trest odňatia slobody do šesť rokov.



Olechnovičovú a Trofimova, študentku a absolventa Moskovskej vyššej ekonomickej školy, zadržali v júli minulého roka a na základe rozhodnutia mestského súdu ich poslali do domáceho väzenia. Po niekoľkých týždňoch bolo toto rozhodnutie zmenené a boli vzatí do vyšetrovacej väzby.



Po tom, čo moskovský mestský súd v júni 2021 uznal nadáciu Fond boja proti korupcii (FBK) a sieť regionálnych štábov na podporu ústredie Alexeja Navaľného za extrémistickú organizáciu, bola táto sieť regionálnych ústredí rozpustená. Neskôr však spolupracovníci opozičného politika oznámili vytvorenie "podzemnej" siete štábov.



Navaľnyj zomrel v polovici februára vo väzení za polárnym kruhom, kde si odpykával 19-ročný trest odňatia slobody, ktorý bol považovaný za politickú odplatu za jeho kampaň proti politike Kremľa.



Navaľného príbuzní a spolupracovníci vinia za jeho smrť Kremeľ a aj západní lídri tvrdia, že za jeho smrť je "zodpovedný" prezident Vladimir Putin.



Po vystupňovaní represií voči odporcom politiky súčasného ruského vedenia sa väčšina popredných spolupracovníkov Navaľného - aj v obave pred stíhaním - rozhodla odísť do exilu, kde väčšina z nich pokračuje v politických aktivitách.



Pokračovať v práci Navaľného sa po jeho smrti zaviazala aj jeho vdova Julija Navaľná.