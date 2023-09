MMF a Svetová banka zvýšia spoluprácu v oblasti klímy

Washington 7. septembra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetová banka (SB) zvýšia spoluprácu v oblasti klímy, dlhu a digitálnej transformácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



MMF a SB vo štvrtok vydali zriedkavé spoločné vyhlásenie, v ktorom sa zaviazali zintenzívniť spoluprácu pri riešení klimatických zmien, dlhovým rizikám a digitálnej transformácie krajín.



Vo vyhlásení, ktoré bolo zverejnené pred tohtotýždňovým samitom lídrov skupiny G20 v Indii, sa uvádza, že obe inštitúcie môžu prostredníctvom vzájomnej spolupráce pomôcť s riešením narastajúcich problémov, ktorým čelí svetová ekonomika, od klimatických katastrof po spomaľovanie rastu a geopolitickú fragmentáciu.



"Brettonwoodske inštitúcie so svojím univerzálnym členstvom a odbornými znalosťami majú dobré predpoklady na to, aby rozhodujúcim spôsobom prispeli k riešeniu týchto výziev," uviedli v spoločnom vyhlásení riaditeľka MMF Kristalina Georgievová a šéf Svetovej banky Ajay Banga.



MMF a SB boli založené v roku 1944 na stretnutí v Bretton Woods v New Hampshire.



V spoločnom vyhlásení MMF a SB sa uvádza, že obe inštitúcie budú spolupracovať v oblasti zmeny klímy na "štruktúrovanejšom a inštitucionalizovanejšom základe". To zahŕňa pravidelné stretnutia novej poradnej skupiny banky a fondu pre klímu každé dva mesiace, na ktorých sa bude posudzovať vývoj kľúčových projektov súvisiacich s klímou vrátane úverov z nového fondu MMF pre odolnosť a udržateľnosť, ktorý poskytuje strednopríjmovým krajinám finančné prostriedky na projekty zamerané na klimatickú odolnosť a na projekty zamerané na transformáciu.