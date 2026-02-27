< sekcia Zahraničie
MMF schválil pôžičku pre Ukrajinu v hodnote 8,1 miliardy dolárov
Autor TASR
Kyjev 27. februára (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) schválil štvorročnú pôžičku 8,1 miliardy dolárov na podporu ukrajinskej ekonomiky a financií. Kyjev okamžite dostane 1,5 miliardy dolárov, uviedol MMF v tlačovej správe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Pôžička je súčasťou medzinárodného balíka pomoci v hodnote 136,5 miliárd na financovanie rozpočtového deficitu Ukrajiny a stabilizáciu finančného systému, napísala ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková na sociálnych sieťach. Zároveň potvrdila zvýšenie dôchodkov o 12,1 percenta od 1. marca pre približne desať miliónov seniorov v krajine.
Ukrajina potrebuje garantovanú medzinárodnú finančnú pomoc od svojich partnerov a zdroje na zaistenie stabilného fungovania štátu, zatiaľ čo ruské útoky na energetickú infraštruktúru pokračujú, zdôraznila Svyrydenková.
Kyjev sa bráni ruskej invázii s pomocou Západu už od februára 2022. Ukrajina bola podľa výšky HDP na obyvateľa najchudobnejšou krajinou v Európe už pred začatím vojny, uvádza MMF. Spojenci zo zahraničia financujú veľkú časť jej štátneho rozpočtu, píše DPA.
