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MMF sprístupnil Ukrajine ďalších 690 miliónov dolárov
Pôžička MMF je súčasťou medzinárodného balíka pomoci v hodnote 136,5 miliardy dolárov na financovanie rozpočtového deficitu Ukrajiny a stabilizáciu finančného systému.
Autor TASR
Washington 21. júla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) v pondelok schválil Ukrajine po prehodnotení jej úverového programu okamžitý prístup k 690 miliónom dolárov. Celkové výplaty finančných prostriedkov zo štvorročnej dohody vo výške 8,1 miliardy dolárov sa tak zvýšili na 2,2 miliardy USD. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Ukrajina si zachovala makroekonomickú a finančnú stabilitu napriek pretrvávajúcej vojne zo strany Ruska, náročnejšiemu vonkajšiemu prostrediu a rizikám, ktoré zostávajú mimoriadne vysoké,“ uviedol v pondelok MMF. Fond dodal, že plnenie programu zo strany Ukrajiny bolo „vo všeobecnosti uspokojivé“.
Generálna riaditeľka MMF Kristalina Georgievová po rokovaní výkonnej rady uviedla, že „Ukrajina aj naďalej preukazuje pozoruhodnú odolnosť“, a to napriek tomu, že konflikt trvá už takmer štyri a pol roka. Vyzvala na „obozretnú fiškálnu politiku“ a menovú politiku, ako aj na prijatie opatrení na zabezpečenie odolnosti finančného sektora. „Zachovanie makroekonomickej stability zostáva bezprostrednou prioritou,“ zdôraznila.
Pôžička MMF je súčasťou medzinárodného balíka pomoci v hodnote 136,5 miliardy dolárov na financovanie rozpočtového deficitu Ukrajiny a stabilizáciu finančného systému.
„Ukrajina si zachovala makroekonomickú a finančnú stabilitu napriek pretrvávajúcej vojne zo strany Ruska, náročnejšiemu vonkajšiemu prostrediu a rizikám, ktoré zostávajú mimoriadne vysoké,“ uviedol v pondelok MMF. Fond dodal, že plnenie programu zo strany Ukrajiny bolo „vo všeobecnosti uspokojivé“.
Generálna riaditeľka MMF Kristalina Georgievová po rokovaní výkonnej rady uviedla, že „Ukrajina aj naďalej preukazuje pozoruhodnú odolnosť“, a to napriek tomu, že konflikt trvá už takmer štyri a pol roka. Vyzvala na „obozretnú fiškálnu politiku“ a menovú politiku, ako aj na prijatie opatrení na zabezpečenie odolnosti finančného sektora. „Zachovanie makroekonomickej stability zostáva bezprostrednou prioritou,“ zdôraznila.
Pôžička MMF je súčasťou medzinárodného balíka pomoci v hodnote 136,5 miliardy dolárov na financovanie rozpočtového deficitu Ukrajiny a stabilizáciu finančného systému.