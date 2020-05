MMF verí v dohodu Argentíny a veriteľov,majú posledný deň na rokovania

Buenos Aires 21. mája (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) verí, že Argentína a jej veritelia dosiahnu dohodu o reštrukturalizácii obrovského argentínskeho dlhu. Povedal to vo štvrtok hovorca MMF Gerry Rice, deň pred posledným termínom na dohodu, bez ktorej hrozí juhoamerickej ekonomike ďalší bankrot.



Podľa Ricea obe strany stále rokujú a ako dodal, fond naďalej dúfa v dohodu. Ak sa ju nepodarí uzatvoriť, pre Argentínu to bude znamenať jej deviaty bankrot v dejinách.



Zahraničný dlh Argentíny, ktorý krajina potrebuje reštrukturalizovať, dosahuje 65 miliárd USD (59,09 miliardy eur). Argentínska vláda dala veriteľom ponuku, ktorej súčasťou je trojročné moratórium na splátky dlhu a zníženie platieb úrokov o 62 %. Veritelia však ponuku odmietli. Predložili vlastné ponuky a teraz sa čaká, či do posledného termínu, ktorým je piatok 22. mája, dohodu dosiahnu.



Argentína, druhá najväčšia ekonomika v Južnej Amerike, zápasila s hlbokou krízou už pred nástupom pandémie nového koronavírusu, ktorá situáciu ešte zhoršila. Inflácia dosahuje vyše 50 % a podľa MMF by hrubý domáci produkt mal tento rok klesnúť o 5,7 %.



(1 EUR = 1,1000 USD)