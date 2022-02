Stoltenberg a von der Leyenová varovali pred dôsledkami ruskej invázie

Mníchov 19. februára (TASR) - Kríza vyvolaná sústreďovaním ruských vojsk v okolí hraníc Ukrajiny je jednou z hlavných tém Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, ktorá sa koná počas tohto víkendu. Vo svojich vystúpeniach sa jej venovali aj šéf NATO Jens Stoltenberg a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorí varovali Kremeľ, pre prípadná invázia voči Ukrajine by mala pre Rusko vážne vojenské a ekonomické dôsledky, informovala agentúra AFP.



"Ak chce Kremeľ dosiahnuť to, aby mal na svojich hraniciach menej NATO, bude tam mať (v dôsledku svojich súčasných aktivít) naopak viac NATO," povedal počas vystúpenia v Mníchove Stoltenberg.



Severoatlantická aliancia podľa neho v reakcii na kroky Moskvy "prijme všetky potrebné opatrenia na ochranu a obranu" svojich členských krajín.



Ursula von der Leyenová sa vo svojom vystúpení sústredila na vážne hospodárske dôsledky možného ruského útoku voči Ukrajine. Ak sa Kremeľ rozhodne pre takúto agresiu, bude nasledovať "rozsiahly balík" finančných a ekonomických sankcií.



"Rusko sa tým môže pripraviť o svoju budúcu prosperitu," varovala šéfka eurokomisie.



V poradí 58. Mníchovská bezpečnostná konferencia sa začala v piatok a potrvá do nedele. Medzi účastníkmi tohto prestížneho podujatia sú aj americká viceprezidentka Kamala Harrisová, generálny tajomník OSN António Guterres či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Zástupcovia Ruskej federácie však na konferencii chýbajú; podľa agentúry DPA do Mníchova nepricestovala ruská delegácia po prvý raz od roku 1991.