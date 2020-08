Mníchov zakázal nočnú konzumáciu alkoholu na verejných miestach

Mníchov 28. augusta (TASR) - Mesto Mníchov zakázalo konzumáciu alkoholu na verejných priestranstvách počas noci, pretože výskyt prípadov nákazy koronavírusom sa v tomto nemeckom hlavnom meste piva dostal nad stanovenú hranicu. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na miestne úrady.



Bavorská metropola prekročila totiž v piatok po siedmich dňoch hranicu 35 infikovaných na 100.000 obyvateľov.



"To znamená, že do platnosti vstupuje všeobecné nariadenie, ktoré sme predtým prijali," povedal hovorca mníchovského magistrátu.



Odteraz je predaj alkoholu zakázaný od 21.00 h do 06.00 h SELČ, ako aj konzumácia alkoholu na verejných miestach od 23.00 h do 06.00 h SELČ.



Alkohol bude stále povolený na miestach poskytujúcich stravovanie a na schválených podujatiach.



Aj ďalšie mestá v Bavorsku už uvalili čiastočné zákazy, napríklad Norimberg a Bamberg, kde je pitie alkoholu v niektorých oblastiach centra zakázané cez víkendy.